Melcochita se quiebra al reencontrarse con sus hijas y retira sus cosas de la casa de Monserrat

Desde que Melcochita anunció que se divorciará de Monserrat, han iniciado con pleitos legales por su separación y por sus menores hijas. Ahora, el comediante llegó hasta su antigua casa que compartía con la madre de sus hijas, para retirar sus pertenecías con apoyo policial.

Melcochita llora al ver a sus hijas

El programa de 'Magaly TV: La Firme' acompañó a Melcochita mientras intentaba ingresar a su casa con apoyo policial para poder retirar sus pertenencias. En un inicio, la persona encargada del ingreso al condominio le negó el pase al comediante afirmando que era orden de Monserrat Seminario.

Después de varios minutos, la expareja del artista sale para tomar fotografías y hablar únicamente con el policía. En ese instante se puede ver como una de las hijas de Melcochita aparece y saluda a su padre a lo lejos, pero a Monserrat no le agradó y decide jalarla del brazo para llevársela.

Esta escena quebró de manera inmediata al comediante pidiendo a su expareja que no empuje a su hija. Así mismo, vuelve a recalcar que anteriormente la señora habría agredido físicamente a sus menores niñas.

Pide la tenencia compartida de sus hijas

Ysrael Castillo, el abogado de Melcochita ha revelado que tendrán una audiencia en los próximos días porque su patrocinado ha pedido la tenencia compartida Monserrat Seminario. Además, señala que el comediante no abandonó a su hogar, sino que viajó a Estados Unidos por trabajo.

"El señor es quien ha pagado los servicios, la mensualidad y en la puerta le dice que 'no pase'. Me sorprende el abogado de la otra parte diciendo 'no saquen nada', el señor no es parte, los cónyuges deciden", expresó su representante legal.

En otro momento, el comediante señala que quiere solucionar su separación de la mejor manera por medio de la conversación y por el bien de sus pequeñas. Así mismo, afirma que no hablará mal de su expareja.

"Yo no quiero hablar mal de una dama, porque la mujer es madre, he tenido madre y he tengo hijas", agregó.

De esta manera, Melcochita ha llegado de Estados Unidos después de varios eventos y acudió a la comisaría para recibir apoyo para retirar sus pertenencias de la casa que compartía con Monserrat Seminario. Aunque, al principio no dejaban ingresar al comediante, después de varios minutos pudo recoger sus cosas y saludar a sus menores hijas, para también entregarle los regalos que trajo de su viaje.