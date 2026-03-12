Janet Barboza respalda a Nilver Huarac tras condena a 9 años de prisión efectiva: "Es una injusticia"

La conductora Janet Barboza salió a defender públicamente al productor musical Nilver Huarac, luego de que se conociera que fue sentenciado a 9 años de prisión efectiva. La noticia causó sorpresa en el mundo de la farándula. La popular 'Rulitos' no se quedó callada y aseguró que el padre de su hija tiene documentos que demostrarían su inocencia. Además, señaló que el proceso aún no ha terminado.

Janet Barboza sale en defensa de Nilver Huarac

El caso contra Nilver Huarac está relacionado con el manejo de fondos de dos ediciones del Festival Chim Pum Callao, realizadas en los años 2017 y 2018. Según el Ministerio Público, el productor fue encontrado culpable como cómplice por presuntas irregularidades en esos eventos. Tras conocerse la sentencia, Janet Barboza decidió pronunciarse y defender al productor musical.

La conductora afirmó que considera injusta la decisión judicial. Señaló que Huarac tiene documentos que lo ayudarán a demostrar su inocencia.

"Lo que están haciendo es una injusticia. Él tiene muchos papeles y muchas cosas que demostrar, seguramente en su momento", declaró.

Janet también explicó que el caso todavía no está cerrado, ya que se trata solo de una primera instancia. Además, dejó claro que ella no ha recibido ningún beneficio relacionado con el caso.

"Esto es una primera instancia, pero hay cosas raras en este juicio porque a él lo están involucrando como productor de eventos. Él lo viene haciendo hace 50 años. (Dice: 'No eres responsable de la gente que te rodea') Por supuesto que no, pero me corresponde hablar desde lo que yo conozco... Evidentemente esa noticia es un doble mensaje", comentó.

Janet Barboza arremete contra Magaly Medina

Durante sus declaraciones, la conductora de "América Hoy" también aprovechó para responder a los comentarios de Magaly Medina sobre la situación de Nilver Huarac. Barboza criticó a la periodista y aseguró que no es objetiva cuando habla de los problemas de otras personas.

"Siempre va a hablar de lo que le pasa a los demás, pero no de las cosas fuertes, difíciles en las que están implicados sus amigos", señaló.

La conductora también mencionó algunos temas que, según ella, Magaly no suele comentar. Sus declaraciones volvieron a encender la rivalidad entre ambas figuras de la televisión peruana, quienes han tenido varios enfrentamientos mediáticos en el pasado.

"¿Dijo algo sobre las investigaciones que tuvo el 'pingüino' por el tema de las placas clonadas?, ¿acerca de los líos que tiene con otros empresarios? Tampoco", afirmó.

Janet Barboza también se refirió al rendimiento del programa de Magaly Medina en la televisión. La conductora aseguró que el público ya no estaría respondiendo igual al espacio de espectáculos.

"La gente le ha dado la espalda, está haciendo 4 puntos de rating. Si sigue así, va a tener que reinventarse", expresó.

En conclusión, la sentencia contra Nilver Huarac ha generado debate dentro del mundo del espectáculo. Mientras la justicia continúa con el proceso, Janet Barboza ha decidido mostrar su respaldo al productor musical. La conductora insiste en que se trata de una injusticia y que el caso todavía tiene etapas por resolverse.