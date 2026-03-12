Magaly fulmina a Paul Michael tras borrar comunicado de ruptura con Pamela López: "Siempre no falta la huachafada"

Paul Michael sorprendió a todos tras publicar un mensaje en redes sociales en el que anunciaba el fin de su relación con Pamela López. Lo que generó aún más atención fue que el mensaje desapareció pocos minutos después, provocando especulaciones y comentarios de distintos medios y figuras del espectáculo, entre ellos Magaly Medina.

Magaly Medina critica duramente al cantante

La conductora de televisión no dudó en manifestar su opinión sobre la actitud de Paul Michael. Durante su programa, calificó de "huachafada" la publicación del artista, señalando que no es la primera vez que utiliza sus relaciones personales para generar espectáculo.

"La publicación duró apenas unos minutos, pero suficientes para que medios y seguidores la captaran. Él no tiene vergüenza para nada... así que aparece cantando una canción que dice 'Perdóname'... el canje siempre está en el día a día de ellos", enfatizó Medina.

La popular 'Urraca' agregó que el comportamiento del cantante evidencia su facilidad para crear expectación y mantener la atención del público: "Siempre no falta la huachafada... él lo publica y luego lo borra, y después posan juntos. Esto es parte de su show".

El hecho de que Paul Michael haya eliminado el comunicado de forma casi inmediata provocó que tanto fans como creadores de contenido empezaran a especular sobre los motivos detrás de la decisión, incrementando el debate en redes sociales.

Teorías sobre la ruptura y posibles motivos

El periodista Samuel Suárez propuso dos posibles escenarios que podrían explicar la acción del cantante. Una de las hipótesis apunta a la participación de Pamela López en un reality de convivencia, situación que habría generado incomodidad en Paul Michael.

"Acá hay dos opciones: que nos comamos el cuento de que esa ruptura es real y que le molesta a Paul Michael el hecho de que Pamela se vaya al encierro, pero yo no creo en rupturas cuando hay reality de por medio. ¿Pero y si de verdad le molestó que acepte el encierro sin consultárselo?", señaló Suárez durante su intervención.

Otra versión apunta a un encuentro reciente de Pamela López con el futbolista Christian Cueva. Según esta teoría, el episodio podría haber incomodado al cantante, quien incluso evitó escribir el nombre completo de Pamela en su mensaje, limitándose a las iniciales "PL".

"Ni siquiera pudo escribir el nombre de Pamela López en el comunicado, puso PL. Puede ser más lo de Cueva porque estaba posteando que, a pesar del encierro, la iba a apoyar, pero sale lo de Cueva y ya, acaba", agregó Suárez.

@rkt696 Samuel Suárez de Instarandula reacciona a la ruptura de Paul Michael y Pamela López ♬ sonido original - rkt696

El caso de Paul Michael y Pamela López refleja cómo las figuras mediáticas manejan sus relaciones personales como contenido y cómo un solo mensaje en redes puede generar especulación masiva. Mientras los seguidores siguen comentando cada movimiento de la pareja, el artista continúa entre la crítica mediática y el interés público.