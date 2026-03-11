Tepha Loza dedica emotivo mensaje tras la partida de su madre: "Aún siento que es mentira"

Hace unos días, la madre de Melissa y Tepha Loza falleció tras luchar contra el cáncer. Ambas artistas decidieron mantener la partida de su mamá en privado y recién han decidido darlo a conocer de manera pública. Por ello, la exchica reality decidió dedicarle una emotiva despedida.

Tepha Loza dedica emotivo mensaje

Melissa Loza anunció en el programa 'EEG' que su madre falleció el último fin de semana tras luchar contra el cáncer. Después de ello, su hermana Tepha decidió pronunciarse por medio de sus redes sociales con un emotivo mensaje.

"Solo tú sabes el amor tan grande que te teníamos amor de mi vida. Traté de ser una buena hija y si te fallé en algún momento, tuve la oportunidad de poder pedirte perdón de rodillas. Muchas gracias madre mía por haber sido esa mamá tan entregada hacia nosotros, siempre diste lo mejor de ti y sobre todo nos enseñaste amar sin fallar, ser fuertes, siempre confiaste en nosotros, así que no te vamos a fallar", menciona.

En otro momento de su publicación, menciona que junto a sus hermanas cumplirán los deseos que le ha pedido su madre para que siempre se siente orgullosas de ellas. Así mismo, comenta que siempre sentirá el dolor de su partida, pero siempre tendrán la enseñanza que les dejó.

"Te fuiste muy rápido mamita, el dolor de tu ausencia siempre estará, pero solo tú, nuestros ángeles y Dios nos darán esa fortaleza para seguir adelante, nos dejaste una inmensa enseñanza y la luchamos hasta el final, juntos!", señaló.

Aún no cree que su madre falleció

En su publicación, Tepha Loza también señala que aún no puede aceptar por completo que su madre ya no está. Además, expresó el gran amor que siente por ella y que en algún momento se volverán a encontrar.

"Aún siento que es mentira, pero será un proceso muy largo, Te amo hasta el infinito y más allá. Te tenemos en nuestras células, por eso siempre estarás en nosotros, ya estás con el amor de tu vida mi papá, mi papá Alberto, Tía Doris y mis angelitos que tienes que cuidar por mi, nos vemos en algún momento vida mía, TE AMO!", escribió la joven.

De esta manera, Tepha Loza se despidió de su madre por medio de un mensaje conmovedor en sus redes sociales con una fotografía sosteniendo su mano. La joven señaló que aún no cree que su mamá ha partido de esta vida, pero sabe que la cuidará y en algún momento, se volverán a encontrar.