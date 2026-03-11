Paul Michael aparece nuevamente al lado de Pamela López ¿Su separación fue puro show?

La relación de Paul Michael y Pamela López inició hace casi un año cuando fueron captados juntos en centros nocturnos. Ahora, el salsero anunció en un comunicado que se habrían separado, pero al poco tiempo de borrarlo, reaparecieron juntos nuevamente.

Reaparece junto a Pamela López

Hace unas horas, Paul Michael sorprendió a sus seguidores al revelar que su relación con Pamela López llegó a su fin después de casi un año y a puertas de que la innfluencer ingrese a un reality de convivencia con otros artistas más durante tres meses.

Lo que llamó la atención es que el salsero de Combinación de la Habana decidió borrarlo sin dar más explicaciones, esto inició varios rumores sobre la razón de su comunicado. Entonces, el cantante si dar más explicaciones también compartió una fotografía donde estaba con Pamela López en un almuerzo acompañado de otras personas más.

Ambos aparecieron muy felices como cualquier momento y Paul Michael también agregó la canción "Perdóname" de fondo, su reciente sencillo lanzado junto a Combinación de la Habana.

Historia de Paul Michael

¿Paul Michael hizo solo show de su rompimiento?

Ante los reciente hechos, varios comentarios de TikTok han expresado que aparentemente todo se trataría de hacer show para el nuevo lanzamiento del cantante de salsa y porque Pamela López va ingresar a un reality de convivencia, y tiene que llamar más la atención del público para poder ganar.

Incluso, el periodista Samuel Suárez ha revelado a través de su canal de Instarándula que la noche anterior a la publicación, se apreció cómo Pamela López estuvo presente juergueando en un show que hizo Combinación de la Habana junto a Paul Michael.

Esto indicaría que horas antes del comunicado del salsero, la pareja estaba de lo más normal empezando así el rumor de un posible show de parte de ellos o que la discusión se habría dado momentos antes de hacer el anunció en las redes sociales. Hasta el momento, ninguno de los dos ha salido a declarar la razón de este supuesto rompimiento de la pareja, cuando momentos antes siempre se los ha visto felices y muy juntos.

De esta manera, parece que Pamela López y Paul Michael continúan con su relación amorosa, aún después de que el salsero publicara que se separaron, pero lo borró al poco tiempo. Aún así aparecieron juntos nuevamente en las redes sociales, como si nada hubiera pasado y se comenta que todo habría sido parte del show.