Samantha Batallanos y Álvaro Rod fueron captados cariñosos en piscina ¿Ya es oficial?

Desde hace semanas, la modelo Samantha Batallanos ha captado la atención por la relación cercana que tendría con el artista Álvaro Rod. Ahora han sido captados juntos en una escapada romántica que habían tenido hace poco.

Álvaro Rod y Samantha Batallanos han sorprendido a sus seguidores al ser captados juntos realizando varios videos en TikTok, donde se le han visto muy cercanos. Aunque ninguno ha confirmado tener una relación oficialmente, no se han ocultado y en esta ocasión han sido captados en lo que sería un paseo romántico.

A través de la página de Instarándula en Instagram, compartieron el video de una usuaria que se encontraba en el mismo hotel de Paracas donde la pareja se habría hospedado. Ambos aparecen en la piscina en actitudes cariñosas, luego paseando y conversando muy sonrientes. Al parecer, la modelo y el cantante de salsa estarían llevándose muy bien.

Ante los constantes rumores de una relación amorosa, Samantha Batallanos asistió al programa de 'América Hoy' donde estuvo hablando sobre la relación que tendría con el cantante Rod. Es entonces que confirmó que estaría conociéndose con el artista de salsa, pero que estaría muy interesada al parecer.

"Lo estoy conociendo, es súper bueno, súper lindo. No estoy pensando en el pasado de nadie. Yo creo que, si en algún momento nos estamos conociendo, tiene que ser todo borrón y cuenta nueva, para adelante (...) Me encanta el lado príncipe de él. Lo que se ve no se pregunta", declaró.