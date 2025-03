'Loco' Vargas revela que lanzará su podcast ¿Será la competencia de Jefferson Farfán?

El exfutbolista Juan Manuel Vargas, más conocido como el 'Loco', ha dejado una huella en el fútbol nacional. Tras varios años de su retiro, el deportista reveló que estaría por seguir los pasos de sus compañeros y entraría al streaming con su propio podcast.

En el programa de Verónica Linares, Juan Manuel Vargas sorprendió contando varios detalles de su vida personal, su pasado del fútbol y mucho más. Sobre su presente, comenta que ha estado trabajando con algunas marcas y participando en varios podcast de sus amigos como Luis Advíncula, Jefferson Farfán y más.

Ahora, el exfutbolista al ver que a todos los podcast donde participó les fue muy bien, estaría planeando ingresar al mundo del streaming a su propio estilo. Incluso, reveló que estaría mostrando algo diferente y que podría ser la competencia de su amigo la 'Foquita'.

"Ahora soy embajador de una casa de apuestas, ya cambia la situación y tengo pensado hacerle la competencia a todos los que tienen podcast. Voy hacerlo. Donde he ido, les fue bien. El 'Cuto' Guadalupe hizo un millón de vistas y no me dio ningún 'mango'; Kenji Fujimori le ha ido muy bien, y la 'Foquita' también le fue bien; así que tengo que hacer el mío", expresó.