Melissa Loza sobre la relación con su hermana Tepha Loza: "Nos comunicamos de vez en cuando"

La modelo aclaró en Esto es guerra que, pese a la reconciliación pública, mantiene una relación distante con su hermana Tepha.

15/08/2025

Melissa Loza sorprendió a la audiencia de 'Esto es guerra' al someterse al segmento "La terapia" y responder de forma directa sobre su actual vínculo con su hermana Tepha Loza. Aunque ambas se reconciliaron públicamente en 2021, después de seis años de conflictos, la relación no volvió a mostrarse tan cercana como en el pasado.

Melissa Loza aclara su distanciamiento con Tepha Loza

Melissa Loza se sometió a la ronda de preguntas en 'Esto es Guerra' y se sinceró sobre su actual relación con Tepha Loza. La modelo aseguró que no existe ningún problema entre ellas, pero reconoció que la cercanía física no está presente. 

"Yo no tengo ningún tema con mi hermana. Nos pedimos disculpas, y la disculpé en su momento. No tenemos una cercanía, no nos vemos. Yo soy una mujer muy ocupada, la verdad, estoy enfocada en mi niña", explicó.

La integrante del reality reconoció que, pese a la reconciliación, su relación actual es distante. Sin embargo, recalcó que siempre mantienen cierta comunicación. 

"Tengo muy poco tiempo, y sí, la verdad que vivimos distanciadas hoy en día, pero siempre nos hablamos y nos comunicamos de vez en cuando. (¿Si hay contacto?) Sí, sí hay contacto, poco, pero sí hay", añadió.

¿Por qué se pelearon Melissa Loza y Tepha Loza?

El distanciamiento entre las hermanas comenzó en 2015, cuando Tepha acusó públicamente a Melissa de coquetear y bailar de manera sugestiva con su entonces pareja, Freddy Ghilardi. Ante la acusación, Melissa respondió en redes sociales

"No entiendo cómo una hermana puede tratar de destruir a otra hermana siendo de la misma sangre. No entiendo, pero hay un Dios que todo lo ve". Sin embargo, la tensión se intensificó cuando Melissa fue captada compartiendo momentos cercanos con Ghilardi en una discoteca.

Tras años de conflictos y desencuentros, la reconciliación finalmente llegó el 22 de septiembre de 2021 en el set de 'Esto es Guerra'. Tepha dio el primer paso y ofreció disculpas públicas: 

"De todo corazón, te amo con mi vida. He esperado esto hace muchísimo tiempo. No sabía cómo acercarme a ti... que me perdones si yo te lastimé". Melissa respondió abrazando a su hermana, sellando así la reconciliación después de más de seis años de conflictos.

Aunque Melissa y Tepha Loza no comparten la cercanía que podrían desear sus seguidores, la relación entre ambas se mantiene cordial y sin conflictos abiertos. Melissa se concentra en su hija y en sus compromisos laborales, mientras que los encuentros con Tepha se dan de manera ocasional.

