Karen Dejo celebró su cumpleaños y su pareja le dedica romántico mensaje: "Te amo profundamente"

Karen Dejo, una de las figuras más reconocidas del mundo del entretenimiento y la televisión peruana, celebró por todo lo alto sus 45 años de vida. La también participante histórica del reality Esto es Guerra compartió con sus seguidores una serie de imágenes y momentos especiales.

A través de sus plataformas digitales, Karen Dejo compartió una sesión de fotos para conmemorar su onomástico, donde lució un elegante vestido rojo en medio de un arco de globos negros.

"Agradecida por un año más de vida, rodeada de las personas que me aman. Gracias Dios, gracias a todos ustedes que me demuestran cariño por mis redes. Les mando un besote y mucho amor", escribió la modelo como leyenda de su publicación.

Aunque este año decidió no organizar una gran fiesta, la celebración no pasó desapercibida. Karen recibió saludos y detalles por parte de sus amigos más cercanos, como Melissa Loza, quien junto a otros compañeros del programa le cantaron el "cumpleaños feliz" en los camerinos.

"Este año no voy a hacer ninguna celebración, pero me siento contenta de haber recibido el cariño de amigos que no veía hace mucho tiempo. Y si tengo puesta la corona es porque me hicieron una sorpresa con las chicas en el camerino", comentó con alegría.