Alexandra Méndez 'La Chama' desmiente salida de Macarena Gastaldo con Neymar: "Quería llamar la atención"

Macarena Gastaldo impactó al contar que, en su momento, estuvo en conversaciones con nada menos que Neymar, el famoso crack del fútbol brasileño. La argentina no se guardó nada y lo contó sin tapujos en un adelanto del programa "El Valor de la Verdad". as declaraciones generaron gran revuelo en la farándula local, pero no tardaron en ser cuestionadas por Alexandra Méndez 'La Chama' ex amiga de Gastaldo.

'La Chama' niega que Macarena haya salido con Neymar

Durante una entrevista para el programa 'Magaly TV: La Firme', Alexandra Méndez fue consultada sobre las declaraciones de Macarena en EVDLV, específicamente sobre su supuesto acercamiento con Neymar. Según la venezolana, no existió tal salida ni encuentro con el astro brasileño, y todo se habría limitado a una breve conversación por redes sociales.

"¿Salió dónde? Ella estuvo aquí contigo y te mostró que él le escribió. Ella misma subió la conversación con Neymar en Instagram, eso no fue en un grupo de amigos ni nada parecido. Si haces eso es porque quieres llamar la atención", comentó Méndez en tono crítico.

La popular 'Chama' también reveló que, por tener amigos en común con el futbolista, decidió preguntarle directamente si conocía a Macarena. La respuesta de Neymar fue clara: no la conocía, solo había respondido a unos mensajes que ella le había enviado por Instagram. Esta versión no habría sido bien recibida por Gastaldo.

"Le pregunté si la conocía y me dijo: 'no, solo me está escribiendo por Instagram'. Después de eso, Macarena me llamó furiosa, me insultó, me dijo de todo. Yo solo le dije que si le había malogrado su 'cuadre', lo sentía. Pero ella misma había dicho que quería que le firme una camiseta para su primo o hermano, no recuerdo bien", señaló Méndez.

Macarena Gastaldo se defiende de criticas

Luego de que se difundiera la segunda promoción del programa conducido por Beto Ortiz, Macarena Gastaldo decidió responder directamente a las críticas que ha venido recibiendo, en especial a través de plataformas como Instarándula. El periodista Samuel Suárez, creador de dicho portal, comentó:

"Algo que no podemos negar es que Macarena siempre ha sido sincera. (...) Este Valor de la Verdad promete por la sinceridad de la Gastaldo. Ella te dice las cosas en la cara".

Ante esto, la modelo no dudó en pronunciarse a través de un mensaje directo al periodista, en el que reafirma su postura y asegura que no busca figurar con escándalos inventados.

"Jajaja pues sí, y eso que muchos me dicen: 'Ay, muy orgullosa ella contando las cosas', pero no, son cosas que pasaron en TV y nunca se aclararon. Para hipócrita y mentirosa no estoy", respondió la argentina.

Macarena Gastaldo se defiende tras declraciones en El Valor de la Verdad pic.twitter.com/610wx7i4W6 — VAMN (@VictorAlfr33625) July 11, 2025

A solo días de la emisión de 'El Valor de la Verdad', Macarena Gastaldo ya ha generado polémica con sus declaraciones, especialmente al vincular su nombre al de Neymar. Sin embargo, las dudas se incrementan tras el desmentido de Alexandra Méndez, quien asegura que todo se trató de una interacción digital sin mayor importancia.