Macarena Gastaldo responde críticas tras sus confesiones en 'EVDLV': "Para mentirosa no estoy"

Macarena Gastaldo ha vuelto con fuerza al centro de la atención mediática tras anunciarse su participación en el programa 'El Valor de la Verdad', que se emitirá este domingo 13 de julio. El adelanto del programa ha generado gran expectativa al mostrar que la exchica reality revelará detalles desconocidos de su vínculo con reconocidos futbolistas peruanos, desatando así una ola de críticas que no evitó responder.

Luego de que se difundiera la segunda promoción del programa conducido por Beto Ortiz, Macarena Gastaldo decidió responder directamente a las críticas que ha venido recibiendo, en especial a través de plataformas como Instarándula. El periodista Samuel Suárez, creador de dicho portal, comentó:

"Algo que no podemos negar es que Macarena siempre ha sido sincera. (...) Este Valor de la Verdad promete por la sinceridad de la Gastaldo. Ella te dice las cosas en la cara".

Ante esto, la modelo no dudó en pronunciarse a través de un mensaje directo al periodista, en el que reafirma su postura y asegura que no busca figurar con escándalos inventados.

"Jajaja pues sí, y eso que muchos me dicen: 'Ay, muy orgullosa ella contando las cosas', pero no, son cosas que pasaron en TV y nunca se aclararon. Para hipócrita y mentirosa no estoy", respondió la argentina.