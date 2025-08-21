'Exsaliente' de Génesis Tapia lanza indirecta tras reconciliación con Kike Márquez: "¿Otra vez?"

Génesis Tapia volvió a estar en el centro de la polémica luego de mostrar públicamente su reconciliación con Kike Márquez. La exchica reality ha compartido en sus redes sociales fotografías junto al empresario y detalles de los gestos románticos que él ha tenido hacia ella. Sin embargo, su expareja, Joshua Franco, sorprendió con una indirecta que llamó la atención de sus seguidores.

Dedicación musical y gestos de amor

Génesis Tapia no dudó en "gritar" su reconciliación con Kike Márquez a través de sus redes sociales. La abogada dedicó una canción a su aún esposo, quien hace poco había asegurado que lucharía por recuperar su matrimonio. Parte de la letra del tema que eligió Génesis decía:

"Siento que te amo más, que hoy me gustas más". Tras etiquetar a Márquez, el empresario no tardó en responder, mostrando también su afecto públicamente. "Gracias por dedicármela. ¡Yo también siento que te amo más!", escribió, mientras continuaba reconquistándola con ramos de flores y su viaje a Tarapoto reflejan su intento por mantener la relación.

Sin embargo, Joshua Franco salió al frente para cuestionar la reconciliación. El joven mostró en sus redes que Génesis Tapia habría guardado en "favoritos" un video que él publicó en TikTok, acompañando la publicación con la frase:

"¿Otra vez? No gracias, te van a jalar las orejas". Este comentario generó revuelo entre los seguidores, quienes no tardaron en especular sobre la interacción y su significado dentro del entorno mediático de la exchica reality.

Magaly Medina analiza la relación y el pasado de Márquez

La polémica no pasó desapercibida para Magaly Medina, quien comentó en su programa la reconciliación de la pareja. La conductora reconoció que, aunque Kike Márquez se muestra más expresivo que nunca con regalos y mensajes cariñosos, su historial de infidelidades sigue siendo un tema delicado dentro de la relación.

"La aparición del colágeno de Génesis tuvo resultado porque Kike Márquez está expresivo, pero siempre que se ha portado así. Es bonito que te diga 'te amo', que te regalen flores, pero la cuestión no es esa. A la hora de la hora, este hombre no sabe lo que es la palabra fidelidad, respeto o lealtad", señaló la 'Urraca', recordando la separación previa que se produjo tras descubrirlo entrando a un hotel con otra mujer

En conclusión, la reconciliación de Génesis Tapia y Kike Márquez se mantiene bajo la lupa pública. Mientras ella comparte momentos de cariño y música dedicada, su historial y las intervenciones de terceros, como Joshua Franco, muestran que la relación continúa generando debate en redes sociales y medios de farándula.