Magaly Media a Tilsa Lozano tras salida de Jackson y Shirley Arica: "Un poco de dignidad"

Desde que Jackson Mora y Tilsa Lozano pusieron fin a su relación, el boxeador ha estado en el centro de la atención mediática por sus constantes apariciones con diversas figuras femeninas, siendo Shirley Arica la más mencionada. Recientemente, el programa 'Magaly TV La Firme' difundió imágenes que confirmarían una cercana relación entre ambos, luego de que fueran captados saliendo juntos de una discoteca tras un evento deportivo.

Las cámaras del programa de espectáculos lograron captar a Jackson Mora y Shirley Arica compartiendo una noche de fiesta. En el video, ambos aparecen bailando juntos mientras Shirley luce un llamativo vestido blanco. Aunque la exesposa del boxeador no se ha pronunciado públicamente, Magaly Medina no tardó en analizar la situación y lanzar punzantes comentarios en vivo.

"Uno debería comprarse dos soles de amor propio y por lo menos aparentar indiferencia aunque no lo sienta", comentó la conductora en referencia a las indirectas que Tilsa habría lanzado en redes tras ver el ampay. "¿Qué le interesa a la gente lo que Jackson decía sobre Shirley? Lo único que se nota es que andas picona, por la herida, hasta me huele a celos", añadió Medina con su característico estilo.

La 'Urraca' también cuestionó la actitud de Jackson Mora por no mostrar consideración hacia su expareja, dado que decidió salir públicamente con una persona que, según ella, siempre fue vista como enemiga de Tilsa.

El boxeador Jackson Mora, expareja de Tilsa Lozano, armó tremendo escándalo en una llamada telefónica con un reportero del programa "La Noche Habla", donde trabaja su ex. Lejos de responder con calma, soltó lisura tras lisura y dejó en claro que no quiere saber nada del programa, ¿ni de su antigua relación?

Todo comenzó cuando un reportero quiso comunicarse con Jackson para cubrir uno de sus eventos. Sin embargo, su reacción fue bastante agresiva. Al intentar explicarle que solo querían cubrir su actividad, Jackson se alteró aún más y dejó salir toda su cólera.

El exboxeador, quien en un inicio había reaccionado de forma agresiva contra un reportero, se comunicó con la producción de Panamericana para ofrecer disculpas. El también organizador de eventos deportivos explicó que su reacción se debió al alto nivel de presión que enfrenta por sus compromisos laborales.

"Te hablé un poco fuerte, esto de los pesajes y las conferencias nos tienen con los nervios de punta. Si te alcé la voz, no me va a hacer menos hombre disculparme. Entiendo tu chamba, pero tú también entiende la mía", dijo. No tengo nada en contra de nadie, me agarraron en un mal momento y es de caballeros pedir disculpas cuando uno se equivoca. Yo sigo enfocado en lo mío, que es el deporte, y no quiero más problemas", puntualizó.