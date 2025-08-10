RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Precio del DÓLAR HOY, domingo 10 de agosto: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El dólar en Perú presenta una leve variación este domingo 10 de agosto, manteniendo la estabilidad en el mercado ayer tras seguir presentando un bajo costo.

10/08/2025

Hoy domingo 10 de agosto, el mercado cambiario peruano muestra un mínimo movimiento tras la estabilidad observada en las últimas sesiones. El tipo de cambio para el dólar sigue descendiendo mínimamente sin grandes cambios bruscos. 

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

De acuerdo a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), hoy domingo 10 de agosto, el dólar se ubica en S/ 3.527 para la compra y S/ 3.535 para la venta. Esto representa que no ha tenido variaciones al día anterior y sigue  sin romper la tendencia de equilibrio que ha caracterizado al mercado cambiario en lo que va de agosto.

Desde el cierre de julio, el tipo de cambio ha tenido pequeñas subidas y bajadas, pero ninguna fuera de lo habitual. La mayoría de los valores se han mantenido entre los S/ 3.54 y los S/ 3.58, lo cual muestra que no hay factores que estén desestabilizando la moneda.

Varios economistas señalan que esta estabilidad responde, en parte, a un contexto internacional controlado. Las tasas de interés se mantienen estables en Estados Unidos y sin grandes conflictos económicos que puedan impactar mientras el plano local, tampoco hay eventos que generen movimientos fuertes en el tipo de cambio.

Tipo de cambio de dólar.
 

¿Dónde cambiar dólares?

Si este domingo 10 de agosto de 2025 estás pensando en comprar o vender dólares, lo mejor es que revises bien el tipo de cambio antes de hacer la transacción. Recuerda que el precio puede cambiar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, es importante estar bien informado.

También se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier operación. Además de la SUNAT, hay otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio actualizado:

Mantenerse informado es clave, incluso en un escenario de calma, ya que factores externos pueden modificar la cotización en cuestión de horas.

Por ahora, el dólar para hoy domingo 10 de agosto se mantiene en un precio de compra y venta estable siendo favorable para empresas y personas que manejan la moneda estadounidense diariamente. Todo indica que se mantendrá en ese mismo rango al menos en los próximos días, a menos que ocurra algún evento externo que altere el panorama.

