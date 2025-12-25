Bomberos sobre incendios en las primeras horas de la Navidad: "Hemos atendido 45 emergencias"

Una madrugada agitada. Mientras las familias peruanas celebraban la Navidad, los hombres de rojo combatían diversos incendios en diferentes puntos de la capital. El Cuerpo General de Bomberos informó sobre las emergencias atendidas durante las primeras horas de este 25 de diciembre.

Incendios en Navidad

El inicio de la Navidad se vio empañado por una serie de siniestros. El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú reportó el despliegue de unidades en diversos distritos de la capital, confirmando la cifra de emergencias ocurridas en las primeras horas de este jueves 25 de diciembre.

En comunicación con Exitosa, el director de prensa e imagen institucional del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, comandante Leonidas Telenta, informó sobre los incendios registrados en el inicio de esta Navidad. Asimismo, lanzó una dura crítica al señalar que "no hemos aprendido nada" respecto al uso y comercialización de la pirotecnia.

"Las primeras horas del 25 de diciembre hemos atendido 45 emergencias", expresó el director de prensa e imagen institucional del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú.

El reporte preliminar destaca que la mayoría de incidentes fueron incendios provocados por pirotecnia o fallas eléctricas. Entre estos casos, resalta un siniestro de gran magnitud registrado en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Incendio de gran magnitud en SJL

Durante las primeras horas de este jueves 25 de diciembre, se han atendido un total de 45 emergencias, siendo el distrito de San Juan de Lurigancho el escenario del incidente más crítico debido a un incendio de grandes proporciones que requirió el despliegue de múltiples unidades.

"Hemos tenido un código 3, un incendio de grandes proporciones en la cuadra 5 de la calle Amancaes del distrito de San Juan de Lurigancho. Una emergencia que fue reportada promedio de una de la madrugada a la central 116", detalló el comandante Leonidas Telenta.

Asimismo, el director de prensa e imagen institucional del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú informó que las unidades de emergencia debieron retornar al punto debido a que se ha reavivado el fuego. El personal continúa trabajando en el lugar para lograr el controlar el incendio.

De esta forma, tras informar de las 45 emergencias atendidas durante las primeras horas de esta Navidad, los hombres de rojo se mantienen en alerta ante posibles nuevos incidentes en la capital. Los Bomberos reiteraron el llamado a la responsabilidad ciudadana para garantizar un cierre de fiestas sin más pérdidas.