Darinka Ramírez aparece con el padre de su segunda bebé: ¿Cuál es su nombre y a qué se dedica?

Darinka Ramírez sorprendió a todos en redes sociales al mostrar por primera vez el rostro del padre de su segunda bebé. La influencer decidió compartir divertidos videos en TikTok junto a su actual pareja, generando gran curiosidad entre sus seguidores que desde hace tiempo se preguntaban quién era el hombre que la acompaña en esta nueva etapa.

La madre de la última hija de Jefferson Farfán optó por adelantarse a "Magaly TV La Firme" y presentar ella misma a su pareja. Con este gesto, dejó claro que prefiere contar su historia en sus propias redes antes que en televisión.

Darinka Ramírez presenta a su pareja antes de que salga en TV

Darinka Ramírez volvió a captar la atención del público tras mostrar por primera vez al padre de su segunda bebé en sus redes sociales. La influencer publicó dos videos junto a él y rápidamente se volvieron virales por el tono divertido que utilizó. En uno de los clips, ella se vaciló de su pareja porque aparecería en televisión nacional, algo que antes él evitaba.

"Cuando me decía que no le gustaba ni las fotos y ahora saldrá en TV nacional", escribió, causando risas entre sus seguidores.

La reacción del público no se hizo esperar, ya que muchos celebraron que por fin se conociera el rostro del empresario. Otros destacaron la naturalidad con la que ambos se mostraron en los videos, dejando ver una relación tranquila y cercana. En el segundo video, la pareja aparece dentro del cuarto que comparten, grabando un TikTok con actitud relajada.

"Gracias a Magaly ahora sí quiere salir", agregó Darinka en tono de broma, frase que se viralizó rápidamente en redes sociales.

¿Quién es el padre de su bebé y a qué se dedica?

Tras la difusión de los videos, se conoció que la pareja de Darinka Ramírez se llama Sebastián Gonzáles Guevara. Según se informó en "Magaly TV La Firme", él es empresario y se dedica a servicios generales en distintos rubros.

Entre sus actividades destacan trabajos vinculados a construcción, remodelación, venta de productos de ferretería, limpieza, uniformes y otros servicios. Esto confirmaría que mantiene un perfil más empresarial y alejado del mundo de la farándula.

Además, se reveló que ambos habrían dado un paso importante en su relación, ya que actualmente vivirían juntos en el distrito de San Isidro. La mudanza marcaría una nueva etapa en la vida de la influencer, ahora enfocada en su embarazo y su familia.

En conclusión, Darinka Ramírez finalmente presentó al padre de su segunda bebé luego de "Magaly TV La Firme" anunciara que revelaría su identidad. De igual modo, el programa detalló que se llama Sebastián Gonzáles y es empresario. La mamá de la hija menor de Jefferson Farfán se muestra feliz y tranquila en esta nueva etapa personal, compartiendo momentos cotidianos con su pareja y su entorno cercano.