Deysi Araujo explota contra sus vecinos en San Isidro tras recibir carta notarial: "Me están quitando mis derechos"

Deysi Araujo volvió al centro de la atención pública, esta vez por un conflicto legal. La exbailarina denunció restricciones que, según afirma, vulneran sus derechos como propietaria de un departamento en San Isidro, luego de que la junta de propietarios le prohibiera usar las áreas comunes y le enviara una carta notarial, decisión que considera sin sustento legal.

Deysi Araujo expone su indignación tras recibir carta notarial

A través de su cuenta personal de Instagram, Deysi Araujo mostró el documento legal que recibió por parte de la administración de su edificio. Visiblemente afectada, la exbailarina manifestó su desconcierto al no comprender del todo el contenido de la carta notarial, la cual le prohíbe el ingreso a las áreas comunes del inmueble donde vive.

"Buenos días, miren lo que me ha llegado. ¿Qué es? Ni yo lo entiendo. Una carta notarial prohibiéndome el ingreso a cualquier área común de mi edificio donde yo vivo", expresó Araujo, evidenciando su molestia y frustración.

La también figura mediática afirmó que esta decisión la hace sentir vulnerada como propietaria, ya que considera que se le están recortando derechos fundamentales por los que paga mensualmente.

"Esto me hace sentir mal, me hace sentir triste. Me hace sentir indignada", agregó.

Según explicó, la administración del edificio justificaría la sanción alegando la existencia de una supuesta deuda adicional. No obstante, Araujo recalcó que cumple puntualmente con el pago del mantenimiento desde el primer día que adquirió el departamento.

"Lamentablemente, no puedo hacer absolutamente nada porque, según ellos, tengo una deuda extra, según su reglamento interno. Quiero indicarles que desde el día 1 que he pisado este departamento, pago puntual el mantenimiento de 600 soles mensuales. No tengo deudas", enfatizó.

@rkt696 Deysi Araujo recibe carta notarial tras denunciar abusos en su edificio en San Isidro ♬ sonido original - rkt696

Restricciones vinculadas a un juicio previo agravan el conflicto

En una entrevista para el programa Arriba Mi Gente, Deysi Araujo brindó mayores detalles sobre el origen del conflicto. La exbailarina explicó que la administración del edificio impuso un cobro adicional a varios propietarios, luego de que la junta perdiera un juicio años atrás con otro vecino. Quienes no cancelaron dicho monto enfrentarían restricciones en el uso de áreas comunes.

"Me restringen el ingreso a las áreas comunes. No solamente a mí, hay otras personas que no han pagado ese adicional que es de 3 mil soles por el juicio que han perdido", declaró.

Durante la conversación, Araujo no descartó que estas medidas busquen presionarla para vender su departamento. En ese contexto, recordó episodios que considera excesivos, como la prohibición de ingreso a sus visitas, incluso en horarios habituales.

"Puedo pensar que sí, porque desde el día uno que llegué acá siempre tuve problemas. Imagínate que llegaron al extremo de no dejar ingresar personas a mi departamento, visitas a las diez de la mañana, cuando un día tuve cita con Susy Díaz y la Negra Petróleo", relató.

Asimismo, la exbailarina se refirió al trato que ha recibido por parte de algunos vecinos, señalando que, aunque no se trata de una actitud generalizada, sí ha vivido momentos que la afectaron emocionalmente.

"No he sentido de todos, no, pero de algunas personas sí. Al inicio, créeme que yo lloraba, decía '¿dónde he venido?'. Hasta cuando llegó una visita, un hombre con sombrero, le dijeron que se lo saque", contó con evidente pesar.

El caso de Deysi Araujo expone un conflicto vecinal que trasciende lo administrativo, ya que la exbailarina sostiene que se vulneran sus derechos como propietaria. No descarta acciones legales, mientras la controversia abre el debate sobre los límites de las decisiones de las juntas de propietarios y su impacto en los derechos individuales.