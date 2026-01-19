RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Deysi Araujo deja entrever malos tratos de sus vecinos en San Isidro: "Lloraba, decía ¿dónde he venido?"

La exvedette denunció restricciones y presuntos malos tratos por parte de la junta de su edificio, pese a estar al día en sus pagos, y no descartó acudir a las autoridades.

Deysi Araujo denuncia restricciones en edificio de San Isidro y anuncia acciones.
19/01/2026

Deysi Araujo volvió a estar en el centro de la atención pública, esta vez lejos de polémicas sentimentales, tras denunciar restricciones que, según afirma, vulneran sus derechos como propietaria de un departamento en San Isidro, luego de que la junta del edificio le prohibiera el acceso a áreas comunes pese a estar al día en sus pagos.

Restricciones por un juicio perdido generan conflicto

En una reciente entrevista para el programa 'Arriba Mi Gente', Deysi Araujo brindó detalles sobre el conflicto que mantiene con la administración de su edificio. La exbailarina explicó que la directiva impuso restricciones a varios propietarios debido a un juicio que la junta perdió años atrás con otro vecino, motivo por el cual se habría establecido un cobro adicional.

"Me restringen el ingreso a las áreas comunes. No solamente a mí, hay otras personas que no han pagado ese adicional que es de 3 mil soles por el juicio que han perdido", declaró.

Durante la conversación, la conductora fue consultada sobre la posibilidad de que estas medidas busquen presionarla para que venda su departamento. Araujo no descartó esa opción y recordó episodios que considera excesivos, como la prohibición de ingreso a sus visitas.

"Puedo pensar que sí, porque desde el día uno que llegué acá siempre tuve problemas. Imagínate que llegaron al extremo de no dejar ingresar personas a mi departamento, visitas a las diez de la mañana, cuando un día tuve cita con Susy Díaz y la Negra Petróleo", relató.

Momentos incómodos y anuncio de medidas legales

En otro momento de la entrevista, Deysi Araujo habló sobre el trato que recibe por parte de algunos vecinos. Si bien aclaró que no ha sentido rechazo generalizado, sí reconoció que ha vivido situaciones incómodas que la afectaron emocionalmente.

"No he sentido de todos, no, pero de algunas personas sí. Al inicio, créeme que yo lloraba, decía '¿dónde he venido?'. Hasta cuando llegó una visita, un hombre con sombrero, le dijeron que se lo saque", contó visiblemente afectada.

La exvedette dejó entrever que este tipo de episodios la llevaron a cuestionarse su decisión de vivir en el lugar. No obstante, aseguró que no permitirá que estas situaciones continúen y que está dispuesta a tomar acciones para defender sus derechos como propietaria.

Ante la posibilidad de que se repitan hechos similares, Deysi Araujo afirmó que acudirá a las autoridades correspondientes para denunciar cualquier nuevo acto que considere arbitrario o discriminatorio.

El caso expuesto por Deysi Araujo reabre el debate sobre los límites de las juntas de propietarios y el respeto a los derechos de los residentes. Mientras la exvedette evalúa acciones legales, espera que la administración del edificio revise sus medidas y garantice un trato justo, evitando situaciones que, según sostiene, atentan contra su dignidad y tranquilidad.

