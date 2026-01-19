Samahara Lobatón rechaza ayuda del Ministerio de la Mujer: "Las víctimas no logran dimensionar el riesgo"

El caso de Samahara Lobatón sigue generando preocupación. Esta vez, una representante del Ministerio de la Mujer reveló que la influencer decidió no aceptar ayuda de la entidad tras la agresión que sufrió por parte de Bryan Torres. ¿Qué hicieron? Te contamos.

Samahara Lobatón rechaza ayuda del Ministerio de la Mujer

Una representante del Ministerio de la Mujer confirmó que Samahara Lobatón decidió no aceptar el acompañamiento directo de la institución tras la agresión que sufrió por parte de Bryan Torres. La revelación se dio en un informe del programa "Día D" y encendió aún más las alertas por el riesgo que estaría enfrentando.

La entidad acudió a la vivienda de Samahara luego de que su madre, Melissa Klug, presentara una denuncia por tentativa de feminicidio. Sin embargo, la respuesta de la joven fue clara y dejó preocupadas a las autoridades. Durante el reportaje, una representante del Ministerio de la Mujer explicó que Samahara optó por manejar su caso de manera privada, sin intervención formal del Estado.

"Ella ha decidido ver su caso de manera privada y nosotros estamos respetando su decisión", señaló la funcionaria, dejando en claro que la influencer no quiere que la institución lleve su proceso directamente.

Esta postura llamó la atención, ya que el caso se hizo público tras la difusión de un video donde se observa la agresión. Pese a ello, Samahara decidió no continuar con el acompañamiento institucional que se le ofreció tras conocerse el hecho.

El Estado igual activó medidas de protección

A pesar del rechazo, el Ministerio de la Mujer explicó que no puede quedarse de brazos cruzados. La representante aclaró que, al tratarse de un caso de violencia, el Estado está obligado a actuar.

"No obstante, al ser esto un problema público, porque la violencia es un problema de conocimiento público, nosotros de oficio hemos generado algunas acciones para que las autoridades, los operadores de justicia, puedan garantizar las medidas de protección para ella y sus hijos", precisó.

Estas acciones buscan que la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial estén atentos al caso, incluso si la víctima directa no impulsa una denuncia formal. La prioridad, según explicaron, es evitar que la situación escale y termine en una tragedia. Uno de los momentos más fuertes del informe fue cuando la funcionaria del ministerio explicó por qué muchas mujeres no denuncian.

"Las víctimas no se reconocen y no se logran identificar como tales y muchas veces no logran dimensionar el riesgo en el que se pueden encontrar", dijo, mostrando su preocupación por la actitud de Samahara.

En el mismo reportaje, especialistas en psicología señalaron que este comportamiento es común en relaciones violentas. Muchas veces, las víctimas minimizan lo ocurrido, justifican al agresor o creen que pueden manejar la situación solas, aun cuando el peligro es evidente.

Bryan Torres y una denuncia que no llega de su expareja

Hasta ahora, la única denuncia formal contra Bryan Torres fue presentada por Melissa Klug. Samahara Lobatón no ha denunciado directamente ni ha aceptado el acompañamiento completo del Ministerio de la Mujer, lo que mantiene el caso en una situación delicada.

Desde la entidad recordaron que la violencia no es un asunto privado y que el silencio no protege. Insistieron en que pedir ayuda a tiempo puede marcar la diferencia y salvar vidas.

En conclusión, la decisión de Samahara Lobatón de rechazar la ayuda directa del Ministerio de la Mujer ha generado preocupación y debate. Aunque su postura es respetada, el Estado activó medidas de protección para ella y sus hijos.