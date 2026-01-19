Wilfrido Vargas desmiente rumor sobre su muerte y tranquiliza a sus seguidores: "Es completamente falso"

Momentos de gran preocupación se vivieron en redes sociales luego de que empezara a circular un fuerte rumor sobre la supuesta muerte de Wilfrido Vargas, uno de los máximos referentes del merengue. Según esa información falsa, el músico habría fallecido a causa de un cáncer, lo que alarmó a miles de seguidores en distintos países.

Ante la ola de mensajes y llamados, el propio artista dominicano decidió salir al frente. Mediante un comunicado, aclaró la situación para llevar tranquilidad a su público.

Wilfrido Vargas rompe su silencio y desmiente su muerte

A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, Wilfrido Vargas negó de manera tajante que haya fallecido y señaló que la información que circulaba en redes. El mensaje fue difundido por su oficina y dejó claro que todo se trató de un rumor sin sustento.

"La noticia sobre el supuesto fallecimiento de Wilfrido Vargas es completamente falsa", se lee en el pronunciamiento oficial que rápidamente se viralizó.

En el mismo texto se remarca que el músico se encuentra bien de salud y continúa activo en su carrera artística. El comunicado también precisó que el intérprete no solo está estable, sino enfocado en nuevos proyectos.

"Wilfrido se encuentra en perfecto estado de salud, activo y concentrado en la producción de su nuevo álbum", señala el mensaje, dejando en claro que sigue trabajando con normalidad.

Además, el artista agradeció el cariño y la preocupación de sus seguidores, quienes no dudaron en enviarle mensajes de apoyo apenas se difundió el falso rumor. Para despejar cualquier duda, Wilfrido Vargas incluso confirmó que mantiene su agenda artística sin cambios.

"Agradecemos la preocupación y el cariño de todos", indicaron desde su entorno cercano. "Nos vemos el 31 de enero en Barranquilla", se lee al final del comunicado, anunciando su próxima presentación en Colombia.

Una vida dedicada al merengue

Wilfrido Vargas es considerado una figura clave en la historia del merengue. Nacido en 1949 en Puerto Plata, República Dominicana, ha desarrollado una larga carrera como trompetista, cantante, compositor y director de orquesta.

Gracias a su trabajo, el merengue logró cruzar fronteras y sonar con fuerza en toda América Latina. Canciones como "El Africano", "Abusadora", "El Comején" y "El baile del perrito" se convirtieron en verdaderos himnos que hasta hoy siguen sonando en radios, fiestas y conciertos.

Además de su carrera como solista, Wilfrido también impulsó importantes agrupaciones como "Las Chicas del Can" y "Altamira Banda Show", apostando siempre por nuevas voces y propuestas dentro del género tropical. En reconocimiento a toda su trayectoria, en 2018 recibió el Premio a la Excelencia Musical en los Latin Grammy, un galardón que celebró su aporte a la música y su influencia en varias generaciones.

En conclusión, con este mensaje claro y directo, Wilfrido Vargas dejó atrás la falsa alarma y confirmó que sigue con vida, con salud y con muchos proyectos por delante. El merengue puede estar tranquilo: su máximo exponente continúa firme, activo y listo para seguir haciendo bailar a su público, dentro y fuera de los escenarios.