Combinación de La Habana aclara rumores sobre retorno de Paul Michael: "Le deseamos lo mejor"

Paul Michael continúa cosechando éxitos en su carrera musical mientras disfruta de su relación con Pamela López. El joven cantante, que inició en Combinación de La Habana y luego pasó por Orquesta Candela, volvió a ser tema de conversación por rumores sobre un posible regreso a su antigua agrupación, aunque los integrantes aclararon la situación y destacaron su buen momento profesional.

Combinación de La Habana aclara rumores sobre el regreso de Paul Michael

Durante una entrevista con el programa "Más Espectáculos", los integrantes de Combinación de La Habana fueron consultados sobre los comentarios que apuntaban a una posible reincorporación de Paul Michael a la agrupación. Los músicos aclararon que, aunque no descartan trabajar nuevamente con él en el futuro, por ahora el cantante no regresará oficialmente.

"Lo han comentado por ahí, ha llegado a nuestros oídos, pero él está en lo suyo, apostando por su música y eso siempre es bueno. Le deseamos lo mejor", señalaron los integrantes de la orquesta cubana-peruana, destacando el crecimiento artístico que ha tenido su excompañero.

Asimismo, los artistas resaltaron las cualidades personales y profesionales de Paul Michael, asegurando que su talento y buena actitud siempre le abrirán puertas.

"Paul es un muchacho con tremendo corazón, y las buenas personas siempre tienen nuevas oportunidades. Además, es un chamaco talentoso, así que siempre va a tener las puertas abiertas, aquí o en cualquier otro lugar", añadieron.

Cabe recordar que Paul Michael se integró a Combinación de La Habana tras ganar un casting realizado en el programa "Mande Quien Mande" a fines de 2024. Sin embargo, en abril de 2025, anunció su salida del grupo para iniciar su carrera como solista, con el objetivo de desarrollar un estilo propio y explorar nuevas colaboraciones musicales.

En grabaciones de "Amor Clandestino"

Mientras continúa trabajando en su carrera individual, Paul Michael también impulsa los proyectos artísticos de su pareja, Pamela López, quien hace unas semanas confirmó su incursión en la música. Ambos se encuentran ultimando detalles de su primera colaboración titulada "Amor Clandestino", canción que marcará el debut de Pamela como cantante.

"Quiero comentarles que se acabó la espera mi gente, estamos yendo a grabar el videoclip de 'Amor Clandestino', una canción que hice con mi 'KittyPam', miren esa hermosura, esa princesa. Estamos yendo a grabar el videoclip, nos están esperando Los del Código que van a colaborar con algunas cositas", expresó el joven.

Así mismo, revelaron que tras terminar esta producción, estarían programando su lanzamiento en los siguientes días. Además, expresaron poder contar con el apoyo de sus seguidores, que vienen siguiéndolos desde que iniciaron su romance.

"Pendientes que esto sale la otra semana, agárrense con las dos manos que salimos con todo. Espero contar con su apoyo", agregó el joven cantante

Paul Michael continúa consolidando su carrera artística con paso firme, mientras mantiene una sólida relación con Pamela López, con quien comparte su pasión por la música. Aunque Combinación de La Habana dejó claro que por el momento no planean su regreso, el cantante sigue sumando proyectos propios que refuerzan su posición como una de las nuevas voces más destacadas de la salsa peruana.