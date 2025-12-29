Melissa Paredes se mostró sensible al contar cómo se siente tras la partida de su hija Mía, quien viajó a Disney junto a su papá, Rodrigo Cuba, y la empresaria Ale Venturo. La actriz confesó que siente tristeza por no tenerla cerca. ¿Qué más dijo? Te contamos.

Melissa Paredes tras viaje de su hija con Ale Venturo

La actriz Melissa Paredes conmovió a sus seguidores al confesar que siente pena por la partida de su pequeña Mía, quien viajó a Disney junto a su papá Rodrigo Cuba y la empresaria Ale Venturo. Aunque aseguró que está feliz de verla disfrutar, reconoció que la distancia no es fácil de sobrellevar.

A través de su cuenta de Instagram, Melissa decidió responder algunas preguntas de sus seguidores, y una de ellas fue directa tras el viaje de su hija y verse separada de ella. La exconductora no dudó en responder con total sinceridad:

"(¿Sientes pena cuando llevan a Mía?) Ay, obvio que sí, pero también estoy consciente y segura de que la está pasando súper lindo. Aparte me para mandando desde su celular, en WhatsApp, fotos, videos y todo. Algunos dicen, 'ay, ¿por qué le das celular?', pero no todas las realidades son iguales. Mi realidad con mi hija es diferente. Ella va y viene a la casa de papá, estamos comunicadas", dijo.

28.12.25 | Melissa Paredes admite que siente pena tras viaje de su hija con Ale Venturo: "La extraño". Fuente: Instagram de Melissa Paredes. pic.twitter.com/9pXvSb2Rjj — @ghelanma (@ghelanma) December 29, 2025

Melissa explicó que, aunque su hija tiene celular, este está bajo control y supervisión total de sus padres. Señaló que solamente tiene los números de ellos y sus abuelas y otras restricciones.

"Nos tiene solo a mí, a su papá, a sus abuelas en el celular y a nadie más. No puede conversar con nadie más. Está todo bloqueado. Y de ahí usa el celular como cualquier niña, ¿no? que usa una tablet, ponte, para sus estudios, sus cosas, por ahí YouTube Kids, unos 15 minutos y nada más", detalló.

La actriz también dijo que, a pesar de la distancia, la tecnología le ha permitido sentirse más cerca de su hija. Finalmente, admitió que extraña a su pequeña.

"Estamos muy conectadas hoy en día y eso es bonito también porque, como les digo, las realidades de todos no son iguales y obviamente la extraño, pero de una manera más consciente", señaló.

Sensible por la distancia

Antes de ese video, Melissa compartió una historia mostrando el momento en que ayudaba a su hija a empacar su maleta. En el mensaje, se sinceró con sus seguidores sobre lo que sintió al verla partir.

"Sentimientos encontrados en que va a tener un viaje súper lindo y el despedirte por unos días de tu bebé", escribió con un emoji de corazón.

Melissa Paredes sensible por viaje de su hija con Ale Venturo. (Instagram)

La actriz aseguró que intentó no mostrar tristeza delante de Mía, pues su prioridad era que la pequeña se fuera feliz. Señaló que está segura que su pequeña la pasará bien.

"Ayer que la acompañé a hacer su maletita con mucha ilusión y a la vez con ese nudo en la garganta que no puedo hacer notar, porque lo más importante es darle seguridad a ella y que se vaya feliz a un viaje súper lindo. Ella ama Disney y verla feliz es lo más lindo (...) sé que la pasará genial", se lee.

Mientras tanto, Ale Venturo compartió en sus redes imágenes desde el aeropuerto, donde se ve a Mía sonriente antes de abordar el avión. Por su parte, Rodrigo Cuba publicó una foto familiar ya en Estados Unidos, donde se les observa disfrutando las vacaciones y los días previos al Año Nuevo.

Ale Venturo y Rodrigo Cuba viajan a Disney junto a la hija de Melissa Paredes. (Instagram)

En conclusión, Melissa Paredes se mostró sensible y algo apenada por el viaje de su hija con Ale Venturo y Rodrigo Cuba, pero mantuvo una sonrisa al resaltar que lo más importante es que la pequeña disfrute y sea feliz. Con esta actitud, la actriz deja en claro que, pese a la distancia, su prioridad sigue siendo el bienestar y la alegría de su hija.