Delany López marca distancia de Jefferson Farfán y responde con ironía: "¡Superen!"

Delany López, quien en más de una ocasión aseguró haber tenido una relación con Jefferson Farfán, sorprendió a sus seguidores al asegurar que ya ni se acuerda del exfutbolista. A través de sus redes sociales, la joven lanzó una frase que desató todo tipo de comentarios, pues muchos pensaron que se trataba de una indirecta para la 'Foquita'.

Delany López 'echa tierrita' a Jefferson Farfán

Delany López, quien ha asegurado que fue la 'saliente' de Jefferson Farfán, volvió a generar revuelo en redes sociales tras publicar un mensaje donde dejó claro que ya no piensa en el exfutbolista. La joven respondió con sarcasmo a los usuarios que la vinculan constantemente con el popular '10 de la calle'.

Todo comenzó cuando Delany publicó un video en TikTok con la canción "Te dijeron" de Plan B, acompañada de la frase "lamentablemente los dos somos así". Los cibernautas no tardaron en especular que el mensaje iba dirigido a Farfán, ya que el tema dice: "Es que no me puede olvidar, si no me puedes sacar de tu vida".

Por ello, una internauta comenta de forma irónica sobre el exfutbolista Jefferson Farfán. Delany decidió contesto riéndose de la situación.

Delany López responde con ironía sobre Jefferson Farfán. (Captura de pantalla)

"Avísenle a Farfán para que se entere", escribió una usuaria. "Ustedes se acuerdan más de él que yo. ¡Superen!", respondió Delany en sus redes sociales con un emoji de "me divierte", dejando entrever que ya cerró por completo ese capítulo de su vida.

Los dimes y diretes con Xiomy Kanashiro

Hace poco, Xiomy Kanashiro, actual pareja de Jefferson Farfán, fue consultada por las mujeres con las que se ha vinculado al exfutbolista. La actriz cómica aseguró no tener problemas con Yahaira Plasencia, pero cambió el tono cuando le mencionaron a Delany López.

"¿La ex? Yo no sabía que era la ex, pero le deseo lo mejor. Yo no la conozco, no es mi amiga ni mi conocida", respondió Xiomy, dejando entrever cierta distancia.

Las palabras no pasaron desapercibidas y Delany no dudó en responderle con todo desde el programa "Préndete". La influencer aseguró que Xiomy sí sabía perfectamente quién era ella.

"Dice que no me conoce, pero si no me conoce, ¿por qué tembló tanto cuando se especulaba que yo me iba a sentar en El valor de la verdad? En ese momento corrió a poner un comunicado paupérrimo diciendo que había terminado su relación", disparó sin filtros.

Además, la joven insinuó que su relación con Farfán no había terminado cuando Xiomy ya aparecía públicamente con él. Delany mencionó incluso las fechas para sustentar su versión.

"Yo estuve con él hasta el 28 de diciembre, y a ella ya se le veía con él en octubre. Ahora que no se haga la loca; una cosa es lo que dice públicamente para no quedar mal, pero en privado la historia es otra. Ella sabe muy bien quién soy", aseguró Delany.

En conclusión, Delany López dejó claro que no sigue hablando de Jefferson Farfán porque quiera, sino porque se lo recuerdan. La modelo prefiere enfocarse en su presente y reírse de las personas que todavía la asocian con el exfutbolista. Con su comentario, Delany volvió a demostrar que no tiene miedo de responder con firmeza, aunque sus palabras siempre terminan encendiendo las redes.