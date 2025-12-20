Delany López responde con todo a Xiomy Kanashiro tras desconocerla: "Sabes bien quién soy, mamita"

Delany López no se quedó callada y contestó a Xiomy Kanashiro, actual pareja de Jefferson Farfán, luego de que la joven dijera públicamente que "no la conoce". La influencer que estuvo involucrada con el futbolista dejó en claro que Xiomy sí sabe de ella.

Delany López parcha a Xiomy Kanashiro tras negar conocerla

Delany López le respondió con todo a Xiomy Kanashiro, la actual pareja de Jefferson Farfán, luego de que la joven asegurara que "no la conoce". Delany no se quedó de brazos cruzados y le recordó varios detalles de su pasado con la "Foquita", dejando en claro que sí hubo motivos para temerle.

Todo empezó cuando Xiomy fue entrevistada por la prensa y le preguntaron por las exparejas de Farfán. La "chinita" se mostró tranquila al hablar de Yahaira Plasencia, pero su tono cambió cuando mencionaron el nombre de Delany.

"¿La ex? Yo no sabía que era la ex, pero le deseo lo mejor. Yo no la conozco, no es mi amiga ni mi conocida", respondió Xiomy ante cámaras.

Las palabras de Xiomy no pasaron desapercibidas. Delany López no dudó en contestarle desde el programa "Préndete". López aseguró que Xiomy no solo la conoce, sino que hasta le tuvo miedo cuando se especuló que ella podría ir a "El Valor de la Verdad".

"Dice que no me conoce, pero si no me conoce, ¿por qué tembló tanto cuando se especulaba que yo me iba a sentar en 'El valor de la verdad'? En ese momento corrió a poner un comunicado paupérrimo diciendo que había terminado su relación. Tendría miedo, supongo, a las declaraciones que yo podía dar", comentó Delany sin pelos en la lengua.

La también actriz recordó que su relación con Jefferson Farfán terminó a fines de diciembre, pero que ya se veía a Xiomy con él desde antes.

"Yo estuve con él hasta el 28 de diciembre, y a ella ya se le veía con él en octubre. Ahora que no se haga la loca; una cosa es lo que dice públicamente para no quedar mal, pero en privado la historia es otra. Ella sabe muy bien quién soy", remató.

Delany aseguró que tiene mucho por contar, pero que prefiere guardar silencio por respeto a la familia de Farfán, a quien aún estima. Sin embargo, dejó entrever que si se decidiera a hablar, la dejaría muy mal parada.

"Tengo muchísimas cosas que contar y podría desmentirla; se le caería la cara por completo. Que agradezca que no hablo por respeto a la familia de él... Te pueden decir misa, pero si la propia familia te comunica las cosas como son y quieres seguir haciendo la loca, eso ya está mal. Algunas son bien sinvergüenzas. Si yo hubiera difamado, me habrían enviado una carta notarial", dijo.

"Bien sabes quién soy, mamita"

Más tarde, Delany también fue invitada a "La Noche Habla" y volvió a soltar fuego al ser consultada por el tema. Señaló que Xiomy Kanashiro la ninguneó. La ex de la "Foquita" dejó entrever que ambas habrían compartido al futbolista al mismo tiempo. Finalmente, Delany cerró el tema diciendo que ya pasó página, pero que lo vivido la marcó para siempre.

"Me ninguneó. Bien sabes quién soy, mamita, así que no te vengas a hacer la loca", dijo con firmeza. "(¿Además ustedes estaban en paralelo comiendo el mismo chocolate?) Sí, hostigándonos juntas. (¿Quién comía antes?) Yo", respondió entre risas. "(Jefferson Farfán) Es mi pasado, me marcó", declaró.

En conclusión, Delany López dejó en claro que no piensa quedarse callada ante las declaraciones de Xiomy Kanashiro. La influencer que estuvo vinculada con Jefferson Farfán respondió con fuerza y aseguró que la actual pareja del futbolista sí la conoce. Aunque dijo haber pasado la página, Delany demostró que aún guarda recuerdos de esa etapa y que, si hablara, podría revelar más de lo que muchos imaginan.