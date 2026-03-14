Flavia López sorprende al aparecer hospitalizada tras fuerte caída en EEG: Jessica Newton fue a visitarla

La participante de "Esto es Guerra", Flavia López, apareció hospitalizada en una clínica luego de sufrir una aparatosa caída durante el programa en vivo. La noticia generó una ola de comentarios en redes sociales y llamó la atención la visita de Jessica Newton, quien llegó hasta el lugar donde la modelo se encuentra internada.

Flavia López termina hospitalizada tras caída en "Esto es Guerra"

Un gran susto se vivió en el programa "Esto es Guerra" cuando la modelo Flavia López sufrió una fuerte caída durante una competencia del reality. El accidente ocurrió en pleno circuito de juegos y obligó a que el equipo médico del programa intervenga de inmediato.

La joven participante tuvo que ser atendida por paramédicos y luego trasladada a una clínica para descartar lesiones. Horas después, la modelo apareció en redes sociales desde el centro de salud, donde recibió la visita de Jessica Newton. Se supo que la modelo estaba estable y recuperándose del golpe.

La directora del Miss Perú, Jessica Newton, fue a verla y compartió una fotografía junto a Flavia López en sus redes sociales. En la imagen, ambas aparecen sonrientes, lo que tranquilizó a los seguidores que estaban preocupados por la modelo.

"Qué alegría saber que estás bien, reina", escribió Jessica Newton en su publicación al lado de Flavia, quien apareció recostada en una cama con una pequeña gasa en el mentón.

La modelo también respondió al gesto de cariño que tuvo la directora del Miss Perú. A través de redes sociales, Flavia López le dedicó unas palabras de agradecimiento. Además, la participante de "Esto es guerra" compartió en sus historias de Instagram el ramo de flores que recibió durante la visita.

Flavia López agradece visita de Jessica Newton. (Captura de pantalla)

"Gracias por venir mi Jessi, siempre en las buenas y en las malas", comentó la influencer. En una historia en Instagram, escribió: "Gracias mi Jessica Newton", sosteniendo un ramos de flores con el braso enyesado.

Flavia sufrió aparatosa caída en plena competencia

Todo ocurrió durante la edición del viernes 13 de marzo del popular reality de competencia. Los participantes estaban realizando un circuito lleno de obstáculos cuando llegó el turno de Flavia López. La modelo debía cargar una llanta mientras cruzaba una estructura del juego. Sin embargo, al intentar pasar sobre un tubo perdió el equilibrio.

En ese momento tropezó y cayó con fuerza, golpeándose el rostro contra el suelo. El impacto fue tan fuerte que su cuerpo terminó girando durante la caída. El accidente dejó sorprendidos a sus compañeros y generó preocupación entre los conductores del programa.

Luego de la caída, el equipo médico del programa entró rápidamente al set para asistir a la competidora. Los paramédicos la atendieron mientras varios de sus compañeros se acercaban para ver cómo se encontraba. Debido al fuerte golpe, la modelo tuvo que ser retirada del set en una silla de ruedas para continuar con la evaluación médica. La joven no pudo seguir participando en el resto del programa.

Fans se preocupan por la modelo

El accidente de Flavia López rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. Muchos seguidores del reality expresaron su preocupación y le enviaron mensajes de apoyo. La joven modelo ha ganado popularidad desde su ingreso al programa, por lo que su caída generó bastante impacto entre los fans.

Incluso su nombre ha sido relacionado en varias ocasiones con Patricio Parodi, aunque ella ha negado que exista algún romance. Por ahora, Flavia López continúa recuperándose del fuerte golpe que sufrió durante la competencia.

En conclusión, Flavia López terminó hospitalizada luego de sufrir una aparatosa caída durante una competencia en "Esto es guerra". Aunque el golpe generó preocupación entre sus compañeros y seguidores, la modelo se encuentra estable y recuperándose. La visita de Jessica Newton y los mensajes de apoyo en redes sociales ayudaron a tranquilizar a sus fans tras el gran susto vivido en el reality.