Flavia López sufre aparatosa caída en 'EEG' y fue llevada de emergencia ¿Qué le pasó?

La joven Flavia López ha llamado la atención de la farándula desde su ingreso a 'Esto es Guerra'. La exreina de belleza ha sido vinculada con Patricio Parodi en varias ocasiones, pero lo ha negado. Ahora, la chica reality ha llamado la atención tras sufrir una fuerte caída y fue llevada de emergencias.

Flavia López tiene fuerte caída

En el último programa de 'Esto es Guerra' en el pasado viernes 13 de marzo, todos los participantes estaban realizando un circuito cuando le tocó el turno a Flavia López y al llevar una llanta y pasar sobre un tubo, terminó cayéndose golpeándose la quijada contra el suelo y volteándose su cuerpo.

De manera inmediata tuvo el socorro de los primeros auxilios que siempre están presentes en los juegos, así como de sus compañeros que se acercaron para velar por su bienestar mientras era atendida.

Es así como la joven modelo Flavia López fue atendida en ese momento y tuvo que ser retirada en una silla de ruedas del set de televisión para ser llevada de emergencia y ser atendida tras un fuerte golpe en su quijada.

Por medio de las redes sociales, Jessica Newton compartió una fotografía junto a la joven modelo para verificar que estuviera bien producto de la caída que observó en el programa reality. Demostrando así el gran cariño que tiene hacia la exreina de belleza.

Sobre Flavia López y Patricio Parodi

La joven modelo ha ingreso al programa reality tras ser relacionada anteriormente con el chico reality Patricio Parodi. Desde aquel momento, Flavia López ha negado que estén saliendo y solo son amigos, a pesar de ser captados juntos en varias ocasiones entre coqueteos.

Incluso, los chicos reality se besaron en el programa en vivo por un reto de actuación y mostraron una gran química. Aún así ambos, siguen afirmando que son amigos y nada más. Esto ha causando una gran polémica en las redes, donde incluso muchas personas han opinado sobre ellos, pero aconsejan a la exreina de belleza que no este con el 'Pato'.

De esta manera, Flavia López ha llamado la atención por su participación en 'Esto es Guerra' por sus supuestas relaciones amorosas y ahora, ha causado preocupación tras tener una fuerte caída mientras realizaba un circuito que fue llevada de emergencia para ser atendida. Hasta el momento, se ha revelado que se encuentra bien, pero tuvo un golpe muy fuerte en la quijada.