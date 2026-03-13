Samahara Lobatón decidió tomar acciones legales contra Bryan Torres: "Por el bienestar de mis hijos"

Desde que Samahara Lobatón y Bryan Torres anunciaron el fin de su relación amorosa, han estado en medio de la polémica por agresión de parte del salsero. Ahora, la influencer ha decidido tomar acciones legales contra del cantante por este motivo importante que involucra a sus hijos.

Samahara Lobatón emite comunicado

Por medio de un comunicado en su cuenta de Instagram, Samahara Lobatón reveló que se ha comunicado con su abogado Wilmer Arica para tomar una decisión importante. La influencer contó que decidió tomar acciones legales contra Bryan Torres para solicitar un aumento de pensión de alimentos de sus hijos en común.

"El día de hoy después de haberme reunido con mi abogado he decidido iniciar las acciones legales correspondientes contra el señor Bryan Torres, a fin de solicitar el incremento de la pensión de alimentos de mis menores hijos, esto debido a que la suma que actualmente viene otorgando por concepto de alimentos resulta insuficiente para cubrir las nuevas necesidades de nuestros hijos", expresó.

Según lo que viene comentando la hija de Melissa Klug, es que la pensión que el salsero viene dando para sus dos menores hijos no es suficientes para sus gastos actuales. Por ello, ha tomado la decisión de hacer el pedido por la vía legal.

Pide aumento de pensión a Bryan Torres

Samahara Lobatón comenta que esta decisión lo hace por el bienestar de sus menores hijos tengan una estabilidad y llegará hasta las últimas instancias para que reciban la pensión que necesitan.

"Esta decisión responde exclusivamente a mi deber como madre de velar por el bienestar, desarrollo y estabilidad de mis hijos, por lo que acudiré a las instancias legales correspondientes a fin de que se determine una pensión acorde a sus necesidades actuales". agregó.

Recordemos que la relación de Samahara y Bryan Torres terminó de manera muy abrupta, luego de que ambos afirmaran que estaban mucho mejor, pero se separaron a un mes de que naciera su último hijo. Luego, se reveló que la separación se debía a una presunta infidelidad y la agresión del cantante contra ella.

De esta manera, Samahara Lobatón ha revelado en sus redes sociales que iniciará acciones legales contra Bryan Torres para solicitar el aumento de pensión para sus dos hijos en común. Anteriormente, la influencer señaló que ambos solo se comunican como padres solamente y el incremento de pensión de alimentos solo serán a través de sus abogados.