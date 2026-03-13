Jossmery Toledo confiesa la relación que tiene con ex de Isabella Ladera: "Somos amigos con derecho"

La expolicía Jossmery Toledo se ha convertido en una de las figuras más llamativas de la farándula peruana que disfruta de eventos nocturnos y hace poco participó en un reality de convivencia donde tuvo un acercamiento con Isander Pérez, ex de Isabella Ladera. Ahora, la artista fue consultada sobre el tipo de relación que tendría con él, y esto respondió.

¿Qué relación tiene Jossmery con Isander?

La joven Isabella Ladera ha llamado la atención en el Perú por su relación con Hugo García, además de ser una de las influencer más conocidas a nivel internacional. Hace unas semanas atrás, Jossmery Toledo formó parte de un reality de convivencia donde estuvo junto a Isander Pérez, ex de Ladera y padre de su hija.

En este reality extranjero, la peruana como Isander se dieron varios besos y coqueteos donde se creía que podrían iniciar una relación romántica. Por ello, la expolicía fue consultada sobre él en un evento musical de Zully y reveló que tipo de relación tiene con Pérez.

"No estamos, somos amigos (Creo que por ahí se dieron un besito) no uno, varios normal. Somos amigos con derecho. Él está soltero, yo estoy soltera, así que normal hemos disfrutado bien, hemos compartido mucha experiencia en el reality, es un chico A1 y es lo que te puedo decir", expresó la joven.

Así mismo, señaló que solo ha tenido comunicación con Isander Pérez, más no con Isabella Ladera ni su actual pareja Hugo García. A pesar de que conoce al exchico reality por haber estado en 'EEG', afirma que no son amigos.

"¿Roche con Isabella Ladera o con Hugo?", le preguntó el reportero, y ella respondió: "No, yo no tengo comunicación con ella y con Hugo tampoco es que sea mi amigo, hemos compartido el tema de reality en 'Esto es Guerra', pero como te digo no es que seamos amigos. (sobre su hijo) claro, es una noticia a nivel mundial".

¿Cómo pasó el beso?

Jossmery Toledo volvió al centro de la atención mediática tras protagonizar uno de los momentos más comentados del reality El rancho de Destino. La modelo peruana sorprendió al darse un apasionado beso con el influencer Isander Pérez, escena que se volvió tendencia.

"En verdad, mi amor, no soy de hablar mucho", evidenciando su nerviosismo, hasta que Toledo tomó la iniciativa: "Espérate, despacio. Yo te voy a enseñar a besar".

De esta manera, Jossmery Toledo deja en claro que no ha iniciado una relación romántica con Isander Pérez. Durante la entrevista, reveló que tiene una relación de amigos con derechos con ex de Isabella Ladera.