Melcochita alista su regreso al Perú y reafirma su divorcio: "Quiero olvidarme y seguir una nueva vida"

El reconocido humorista y músico Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, se prepara para regresar al Perú luego de realizar una gira por Estados Unidos que, según contó, fue todo un éxito. Sin embargo, su vuelta al país no solo marca el fin de su viaje, sino también el inicio de una nueva etapa en su vida personal.

Melcochita asegura que está más tranquilo

En una conversación telefónica con el programa "América Hoy", el popular cómico y músico, Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, habló sobre el difícil momento que vive tras su separación de su aún esposa Monserrat. A puertas de volver al Perú y a pesar del escándalo que rodea su relación, el artista aseguró que ahora se siente más tranquilo y decidido a seguir adelante.

Durante su gira por Estados Unidos, Melcochita logró concentrarse en su trabajo y en la música, algo que, según explicó, lo ayudó a dejar atrás los problemas personales. El humorista contó que subirse al escenario y tocar su guitarra le permitió despejar la mente y sentirse mejor. Además, explicó que en esta nueva etapa se siente mucho más calmado que antes.

"Tengo mi trabajo, tengo mi guitarra, me olvido de todo. La música te hace olvidar todo. No tengo estrés ni tengo preocupado porque al contrario me siento contento de deshacerme de cosas negativas", expresó. "Más tranquilo, antes paraba saltón, salía a trabajar saltón, no trabajaba el 100% sino un 60, 70", comentó el artista.

En medio de la entrevista, Melcochita también habló con sinceridad sobre su relación y dejó claro que quiere cerrar definitivamente ese capítulo de su vida. El humorista señaló que durante muchos años sintió que no fue tratado de la mejor manera. El artista dejó claro que su intención es dejar atrás los problemas y comenzar una etapa distinta.

"Prácticamente se han burlado de mí. (¿te has sentido burlado?) 15 años. Yo lo que sé que quiero olvidarme, olvidarme de todo, seguir una nueva vida", dijo.

Planea mudarse cuando llegue al Perú y su hija se preocupa

El regreso al Perú también traerá cambios importantes para Melcochita. El humorista contó que tendrá que recoger sus cosas de la casa que compartía con su aún esposa y luego buscar un nuevo lugar donde vivir. Según explicó, en el país ya no cuenta con muchos familiares cercanos.

"Prácticamente en el Perú no tengo a nadie, todos mis hermanos ya están muertos. (¿Y con quién vas a vivir acá en Perú?) No, eh, solamente consigo pues alguien que me cuide, a una señora, alguien", comentó.

Aun así, el artista se mostró tranquilo y dispuesto a organizar esta nueva etapa de su vida. Quien también habló sobre la situación fue Susan Villanueva, hija de Melcochita. Ella confesó que le preocupa el momento en que su padre tenga que regresar a la casa para recoger sus pertenencias. Susan teme que el momento sea incómodo o complicado. Además, recordó que su padre deberá llevarse algunas cosas importantes.

"A mí me da pena porque yo quisiera ir por mi papá, porque ahora tiene él que ir a recoger sus cosas y yo temo de la lo que (ella) puede hacer o decir", expresó. "Tiene que sacar todo, tiene que llevarse su auto. No es agresivo, él no es una persona que va a estar discutiendo. Ella dijo que quería vender el carro para irse a España, pero no puede venderlo porque no es de ella", agregó.

Mientras tanto, en el programa "América Hoy" comentaron que el regreso del artista al Perú está muy cerca. Incluso revelaron cuándo llegaría al país. La conductora Janet Barboza fue quien dio la noticia.

"Regresa el domingo. Yo no creo que Melcochita esté mucho tiempo solo", señaló la popular 'Rulitos' en vivo.

En conclusión, el regreso de Melcochita al Perú marcará el inicio de una etapa distinta en su vida. Tras varios años de matrimonio y en medio de un conflicto público con su aún esposa Monserrat, el humorista asegura que ahora quiere concentrarse en su tranquilidad y en su trabajo. Mientras prepara su vuelta al país, el artista deja claro que su objetivo es dejar atrás los problemas del pasado y seguir adelante.