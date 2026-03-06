Melcochita denunció a Monserrat por violencia física y psicológica: "Tenemos pruebas"

El conflicto entre Melcochita y su aún esposa Monserrat Seminario sigue escalando y ahora llegó hasta la justicia. El comediante decidió presentar una denuncia penal ante la Fiscalía por presunta violencia física y psicológica. En una entrevista, el artista y su abogado explicaron que la acusación no solo involucra al humorista, sino también un supuesto maltrato hacia sus hijas menores.

Melcochita denunció a Monserrat ante Fiscalía, confirma abogado

El conflicto entre Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, y su aún esposa Monserrat Seminario sigue creciendo y ahora llegó a la justicia. El comediante decidió presentar una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar.

La noticia se conoció durante una entrevista en "Magaly TV La Firme", donde el artista apareció junto a su abogado para explicar por qué tomó esta decisión. Según contaron, la denuncia no solo habla de presuntas agresiones contra el humorista, sino también de un supuesto maltrato hacia sus hijas menores. El caso ha generado gran sorpresa, ya que la pareja venía atravesando una fuerte crisis desde hace varios meses.

Durante la conversación, el abogado del artista explicó por qué decidieron acudir a la Fiscalía. Según dijo, la denuncia se basa en hechos que el propio Melcochita ya había contado anteriormente en televisión. También mencionó otra preocupación que tiene el comediante sobre sus hijas. Según explicó, temen que la madre intente sacarlas del país sin autorización del padre.

"Lo que pasa que ante lo relatado mi cliente en una entrevista con usted relató, que habían pasado del tema de violencia física, psicológica y tenemos pruebas sobre el maltrato a las niñas. Aparte de eso, ella también quiere llevarlo fuera del país, o sea, está condicionando ciertas cosas y no me parece lo correcto", afirmó el abogado.

Ante estas declaraciones, Magaly Medina intervino para recordar que cualquier salida del país con menores debe hacerse con el permiso del padre. Sin embargo, el abogado insistió en que la Fiscalía debe investigar el caso.

"Siempre hay un acuerdo, siempre si hay un indicio, la Fiscalía tiene que actuar y llegar a determinar si hay una responsabilidad", explicó.

Melcochita niega que sea por venganza

Durante la entrevista también se habló de otro tema que generó polémica: las imágenes donde Monserrat Seminario aparece besando a otro hombre. Por eso, Magaly Medina preguntó directamente si la denuncia podía ser una reacción de celos. Sin embargo, Melcochita lo negó.

"No, no es venganza nada. Yo respeto siempre a la mujer, porque la mujer además es madre de mis hijas, no tengo por qué estar", respondió el artista.

El humorista reconoció que en algún momento se sintió afectado por la situación. Sin embargo, explicó que fue una reacción normal en medio de la crisis.

"Fue un momento, tú sabes, el momento que que me dio un poquito de negativo... yo decía: '¿Qué cosa le he hecho si yo paraba en la casa con mi tablet, con mis hijas, salía solamente a trabajar?'", comentó.

Otro tema que salió en la conversación fue un mensaje donde Melcochita habría pedido 15 mil soles para regresar a la casa. El comediante aceptó que escribió eso, pero aclaró que fue en medio de la cólera. Además, el artista aseguró que sigue apoyando económicamente a sus hijas. Incluso dijo que ya envió dinero para cubrir algunos gastos.

"¿No te estoy diciendo que en ese momento erré por momento de cólera? ¿para qué yo quiero que me dé 15,000?", explicó. "Sí, le enviado a la por mi nombre por si acaso, porque a veces cuando no pones nombre dice: 'no pagó nada'", señaló.

Cabe señalar que Melcochita afirmó que nunca ha sido una persona violenta y aseguró que siempre ha respetado a las mujeres. También contó que en una ocasión su esposa lo tomó del cuello, pero prefirió mantenerse tranquilo porque no quería que sus hijas escucharan pleitos. Además, señaló que varias discusiones surgían por temas domésticos y económicos.

En conclusión, la denuncia de Melcochita por violencia física y psicológica a Monserrat Seminario ya está en manos de la Fiscalía y será la justicia la que determine lo que realmente ocurrió. Mientras tanto, el conflicto entre el cómica y la madre de sus hijas continúa y todo indica que esta historia aún dará mucho que hablar en la farándula peruana.