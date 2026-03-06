Janet Barboza y Edson Dávila impactan con beso en vivo en "América Hoy" tras reto de actuación (VIDEO)

Un momento inesperado se vivió en "América Hoy" cuando Janet Barboza y Edson Dávila sorprendieron a todos con un beso en pleno programa en vivo. Todo ocurrió durante un reto de actuación en el que debían recrear una escena de "Al fondo hay sitio", pero lo que parecía parte del juego terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del programa.

Janet Barboza y Edson Dávila se dieron tremendo beso en vivo

Janet Barboza y Edson Dávila impactaron a todos en el set de "América Hoy" con un beso en pleno programa en vivo. Lo que empezó como un reto de actuación terminó generando risas, gritos y comentarios entre los conductores.

Todo ocurrió durante un juego del programa en el que los presentadores tenían que recrear una escena de la famosa serie "Al fondo hay sitio", específicamente el momento entre Nicolás de las Casas y Grace González, que termina con un beso.

Janet y Edson aceptaron el reto y se metieron de lleno en sus personajes. Antes de comenzar la escena, la popular 'Retoquitos' dejó claro que darían todo para cumplir el desafío.

"Vamos a demostrar que cuando tenemos algo que hacer Edson y yo, acá lo dejamos todo. ¿Querían un beso, querían un chape? Acá se lo damos", dijo Janet frente a las cámaras.

La escena comenzó con Edson interpretando a Nicolás y Janet a Grace. Ambos intentaron seguir el guion del momento romántico de la serie. Janet respondió siguiendo la actuación, aunque por momentos no pudo evitar reírse. El momento continuó cuando Edson se acercó para declarar su amor, tal como ocurre en la historia original. Janet siguió el juego y respondió en medio de la actuación.

"Janet (Nicolás) Quiero hablar contigo. (No) Dame 5 minutos", aseguró Edson iniciando el diálogo. "Ya fue, es que ya sé lo que me vas a decir", contestó. "Grace Janet, quiero decirte que... No te puedo olvidar, eres la luz de mis ojos. Ni Nilbert ha sentido lo que yo siento... Estoy enamorado de ti", dijo mientras Janet se rio cuando mencionó a su ex. "Lo tuyo y lo mío... No puede ser", acotó Janet.

@ameg_pe 06.03.26 | Janet Barboza y Edson Dávila sorprenden con beso en vivo en "América Hoy" tras reto de actuación. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Edson puso su dedo índice en la boca de Janet para pedirle que guarde silencio. Cuando llegó el momento del beso, colocó su dedo pulgar entre ambos para simular la escena e intentar cerrar la actuación sin que hubiera contacto real. Sin embargo, en ese instante Xiomy Kanashiro y la imitadora de Doña Marthita, quien evaluaba la actuación, pidieron que el beso fuera de verdad.

Fue entonces cuando Janet Barboza decidió ir más allá. De manera inesperada, se acercó a su compañero y le dio un beso real, lo que provocó gritos y risas en todo el set. Tras el momento, la conductora reaccionó con humor, mientras los presentes no podían dejar de reír. Incluso Rebeca Escribens comentó la escena con humor.

"¿Querían beso? Ahí tienen beso", dijo Janet. "¡Basta! Jajaja... Yo sabía que entre estos dos había algo", expresó Rebeca entre risas.

Reacciones en el set

Tras el beso, Edson Dávila reaccionó sorprendido y comenzó a bromear con lo ocurrido. Janet Barboza también se sumó a las risas y respondió con humor al inesperado momento. Finalmente, terminaron bailando mientras sonaba la música del programa.

"Oye, de verdad, te vas de avance", comentó Edson. "Oye, besa rico, besa rico", gritó Janet mientras todos reían. "Oye, me confundí con Alex Segura", señaló Edson y añadió: "Oye, lo hemos hecho bien... Sí, me ha besado, de verdad. Estoy con todo (en los labios). Están bien hidratados los labios de Janet".

Al final, la imitadora de Doña Marthita, quien era jurado del reto de actuación, lanzó una frase que resumió lo que muchos pensaban tras ver la escena. Además, anunció que Janet Barboza y Edson Dávila eran los ganadores del desafío.

"Me ha parecido que tenían algo guardado que se ha notado. Ese amor-odio. La pareja que ha ganado aquí es... Janet Barboza con Edson", señaló.

En conclusión, el inesperado beso entre Janet Barboza y Edson Dávila terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del programa. Lo que comenzó como un reto de actuación en "América Hoy" terminó desatando risas en el set y rápidamente se volvió viral en redes sociales.