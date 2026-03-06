Melissa Paredes advierte a Anthony Aranda tras dar fuerte cachetada en EEG: "Que se cuide"

Melissa Paredes volvió a llamar la atención en "Esto es Guerra", pero esta vez no por una competencia. Durante un reto de actuación, la actriz sorprendió al darle dos fuertes cachetadas a Eric Varias mientras interpretaba a Rubí. Tras el momento que se volvió viral, la modelo también lanzó una advertencia entre risas a su esposo Anthony Aranda.

Melissa Paredes lanza cachetadas en EEG y advierte a Anthony

Melissa Paredes volvió a robarse las miradas en "Esto es Guerra", pero esta vez no fue por una competencia física, sino por su talento para la actuación. La modelo y actriz sorprendió al interpretar al personaje de Rubí durante un reto del reality y terminó dando dos fuertes cachetadas al actor Eric Varias.

La escena fue tan intensa que dejó sorprendidos a los presentes en el set. Incluso algunos compañeros del programa no pudieron ocultar su reacción al ver lo real que se vio el golpe. Después del momento, Eric Varias no dudó en bromear sobre lo ocurrido y lanzó un comentario que rápidamente llamó la atención.

"¿Melissa?, Mis respetos. Pobre, pobre hombre, ¿cómo lo tendrá en la casa?", dijo el actor entre risas frente a las cámaras del programa "Más Espectáculos", en clara referencia a Anthony Aranda, esposo de la actriz.

Luego de la escena, Melissa Paredes fue consultada sobre la cachetada que se volvió viral en redes sociales. La actriz explicó que todo fue parte del reto de actuación, aunque reconoció que fue una experiencia distinta hacerlo en vivo. Reveló que su compañero le pidió que el golpe fuera real para que la escena saliera mejor, lo que hizo que el momento se viera mucho más fuerte de lo esperado.

"Súper raro, actuar en vivo, pero lindo hacerlo con mi compañero Eric Varias", comentó. "No, es más, estuve cuidado porque, bueno, normalmente cuando hacemos actuación, a la hora que vamos a hacer, hacemos movimiento. Pero yo le digo a Eric, y Eric: 'No, no, dame, nomás yo no sé hacer esas cosas'. Y ya pues le tuve que dar nomás", explicó.

Cuando le preguntaron si su esposo Anthony Aranda podría recibir una cachetada igual, Melissa respondió entre risas. Lanzó una advertencia que generó carcajadas.

"(Dice que pobre tu marido, que te tiene que aguantar una cachetada, porque dice que has sido bien fuerte, has dejado temblando) Todavía no he probado. Espero que nunca lo pruebe. (Todavía no has cacheteado, Anthony. Por favor, que se cuide, porque dice que eres brava) Que se cuide, nada que ver, sí", dijo la actriz.

Durante la conversación, Melissa también recordó una etapa importante de su carrera: su paso por el programa "Bienvenida la tarde". Según contó, fue una experiencia muy divertida y llena de buenos recuerdos. La actriz explicó que en ese programa aprendió mucho y compartió momentos inolvidables con sus compañeros.

"Ahí empecé, fue muy divertido, fue muy lindo, una época muy bonita, la que recuerdo siempre", expresó. "Fue muy linda la experiencia muy buena, aparte nos divertíamos mucho, como hoy", agregó.

Nuevos proyectos y viaje por aniversario con Anthony Aranda

Melissa Paredes también contó que se encuentra enfocada en nuevos proyectos. Uno de ellos es un viaje a Brasil junto a su hija Mía, donde participarán en un campeonato internacional de baile con su escuela. Además, la actriz anunció que también regresará al teatro con la obra "Toc Toc", que se presentará en el Teatro Peruano Japonés.

Por si fuera poco, Melissa también celebrará pronto dos años de matrimonio con Anthony Aranda. Por ello, ambos ya están planeando un viaje para celebrarlo.

"Como siempre, a disfrutar, aparte cumplimos ya dos años de casados, entonces toca celebrar afuera, estamos planeando justo ayer dijimos: 'Pero no, terminando de novela, no, tengo obra ya, entonces ya, julio, agosto, por ahí ya, bacán'. (¿Qué sería? ¿Playa, nieve?) Nosotros siempre somos de playa. Igual, todavía estamos planeando", dijo.

En conclusión, Melissa Paredes volvió a generar comentarios tras protagonizar una intensa escena de actuación en "Esto es Guerra" que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Aunque todo fue parte de un reto del programa, la actriz también aprovechó para bromear sobre su esposo Anthony Aranda, mientras continúa enfocada en nuevos proyectos profesionales y planes personales.