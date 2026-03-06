RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡No le molesta!

Flavia López minimiza coqueteos entre Rosángela Espinoza con 'Pato' Parodi: "No la veo como una rival"

La modelo Flavia López es consultada si tuvo celos o ve como rival a Rosángela Espinoza tras beso con Patricio Parodi, pero ella lo descarta.

Flavia López minimiza coqueteos entre Rosángela Espinoza con 'Pato' Parodi
Flavia López minimiza coqueteos entre Rosángela Espinoza con 'Pato' Parodi (Composición Karibeña)
06/03/2026

En uno de los programas de 'Esto es Guerra', Rosángela Espinoza causó una gran polémica tras besarse con Patricio Parodi en un reto de actuación causando la aparente incomodidad de Flavia López. Ahora, la exreina de belleza señala que no ve a la influencer como una rival. 

Flavia López sobre BESO

Durante una entrevista con el programa 'América Espectáculos', Flavia López fue consultada sobre el beso entre Rosángela Espinoza y Patricio Parodi nuevamente, después de haber declarado para varios medios. La joven señaló que trató de poner una cara neutra para que no rebote el tema con ella, pero señala que de igual manera la estuvieron molestando. 

"En realidad ayer trataba de no hacer ningún gesto justamente por esto, sabía lo que se venía entonces por eso traté de no hacer ningún gesto, estar en modo neutro, pero haga lo que haga, iba a salir, iba a rebotar, obviamente, pero no, estoy tranquila. (¿No te molestó?) No, para nada, es un reto de actuación y parte de nuestro trabajo y cada uno tiene que hacer lo mejor para su equipo", dijo. 

Luego, le consultaron si el chico reality se tomó la molestia de comunicarse con ella para aclarar sobre aquel beso, pero señala que no fue así y que tampoco tendría una razón para hacerlo y no han tenido ninguna conversación al respecto. 

"No, no hemos hablado después de eso", confesó la modelo peruana ante el medio de televisión minimizando la situación que pasó en el programa reality. 

¿Ve a Rosángela Espinoza como rival?

El reportero le consultó si ha sentido celos por los coqueteos que se vienen realizando Patricio Parodi con Rosángela Espinoza, algo que vendría desde hace muchos años atrás, pero señala que no y que tampoco la ve como una rival por el supuesto amor del 'Pato'. 

"No la veo como una rival, para nada... Creo que es un juego que tienen hace tiempo, me aburre, pero bueno (¿Estás celosa?) No, por qué estaría celosa, es parte de", agregó la joven al final de la entrevista.

De esta manera, Flavia López sigue afirmando que con Patricio Parodi solo existe una amistad y nada de romanticismo, ni de salientes. Así mismo, señala que no tiene nada contra Rosángela Espinoza y el juego que tiene con el 'Pato' es algo desde hace mucho tiempo. Además, que no la ve como una rival por el chico reality y no estaría celosa de ella. 

