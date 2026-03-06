Ricardo Mendoza revela por primera vez cuál es el nombre de su hijo

Pese a que fue un nacimiento prematuro, el comediante de 'Hablando Huevadas' se ha mostrado muy feliz con su primogénito, ya que el pequeño recientemente ha cumplido su primer mes. Como se sabe, su bebé es fruto de su relación con su novia Katya Mosquera.

¿Cuál es el nombre de su bebé?

Ricardo Mendoza sorprendió al revelar públicamente el nombre de su hijo recién nacido durante una entrevista con Magaly Medina para su pódcast. El comediante de 'Hablando Huevadas', contó que la elección fue tomada de mutuo acuerdo junto a su pareja, Katya Mosquera, con quien atraviesa esta nueva etapa como padre.

En la conversación también recordó el momento en que descubrió que se convertiría en papá. Según relató, Katya le comentó que no se sentía bien, lo que los llevó a comprar varias pruebas de embarazo para salir de dudas. Fue entonces cuando confirmaron la noticia que cambiaría sus vidas.

"Estábamos regresando de Miami, de un festival de comedia al que me invitaron y ella me dice: 'Algo está raro' y compramos 105 pruebas de embarazo y le dije: 'Tú eres la mujer que tiene a mi hijo en su vientre, vamos para adelante'", confesó en su entrevista.

En esa misma línea, Ricardo Mendoza confesó que su primogénito tiene el nombre Cristóbal y explicó por qué decidieron elegir ese nombre. El humorista explicó que eligieron ese nombre porque considera que tiene personalidad y le resulta "chévere". Durante la conversación, Magaly Medina coincidió con su apreciación y dejó entrever que a ella también le agradó la elección.

"Ella me dijo que siempre le había gustado Cristóbal y yo le dije que también me gustaba por Cristóbal Colón. Hace muchos años escribí un cuento sobre Cristóbal Colón", agregó con una sonrisa.

¿No quería convertirse en padre?

Por otro lado, Ricardo Mendoza aclaró que no tiene ningún problema con los niños y rechazó la idea de que no le agraden. Según explicó, incluso ha trabajado anteriormente con pequeños; sin embargo, lo que realmente no le convencía era la posibilidad de convertirse en padre.

"No es que no me gustaban los niños, yo no quería hijo propio, es otra cosa. Yo he trabajado mucho con niños, con personas especiales, he sido catequista", respondió en entrevista con Magaly.

En conclusión, Ricardo Mendoza se ha mostrado muy emocionado tras el nacimiento de su primer hijo junto con su novia Katya Mosquera, pese a que en el pasado había revelado que no tenía intención en convertirse en padre. Sin embargo, el cómico aseguró que su perspectiva cambió con el tiempo y que hoy vive plenamente su etapa como padre. Según comentó, actualmente disfruta mucho de esta nueva faceta en su vida y se siente muy feliz con la llegada de su hijo.