Pamela López revelaría nuevas infidelidades de Cueva: "Si algún canal me llama, se lo proporciono"

Pamela López volvió a generar polémica al hablar sobre Christian Cueva y su relación con Pamela Franco. Durante una entrevista en "Mesa Caliente", la aún esposa del futbolista reveló que ha escuchado rumores sobre posibles infidelidades y dejó entrever que podría contar más detalles si algún medio se lo pide.

¿Pamela López diría nuevas infidelidades de Christian Cueva?

Pamela López se pronunció públicamente sobre su aún esposo, el futbolista Christian Cueva, y su relación con la cantante Pamela Franco. Durante una entrevista en el programa "Mesa Caliente", la influencer sorprendió al contar que ha escuchado varios rumores sobre presuntas infidelidades del jugador.

Aunque aclaró que por ahora solo se trata de comentarios que le han llegado y que no tiene pruebas concretas, Pamela dejó entrever que todavía habría información que podría salir a la luz. Incluso señaló que estaría dispuesta a contar lo que sabe si algún medio de comunicación se lo pide.

"(¿Serías capaz de contar públicamente a la Franco que tú sabes que Cueva sacó los pies del plato estando con ella?) Es que acuérdate que todavía son chismes, todavía yo no tengo ningún material. Igual este si es que por ahí pues algún canal me llama, yo se lo proporciono. ¿Por qué no? Sí. Así lo hicieron conmigo y desearía que así sea hasta el día de hoy.", comentó durante la entrevista.

En otro momento de la conversación, Pamela explicó que a lo largo de los años ha escuchado varios comentarios sobre la vida personal del futbolista. Fue clara al decir que se trata solo de rumores que no ha podido confirmar. Según contó, esas versiones no solo aparecieron en un lugar, sino en diferentes ciudades donde el jugador ha estado por su carrera deportiva.

"Es que me he enterado muchos chismes", señaló. "No, siempre supe chismes. Todo lo que sé son chismes. Este, tanto en Ecuador como en Cusco", dijo.

La influencer explicó que muchos de esos comentarios se los contaron cuando ella estuvo en Cusco por trabajo. En ese momento escuchó varias historias relacionadas con algunos futbolistas. Pamela añadió que en esos lugares también había mujeres y que, según lo que le contaban, algunos de esos hombres tenían pareja.

"Es que yo me enteraba chismes de todo tipo, pues no, que había ciertas personas que les gustaba ir a los saunas. (¿Y qué pasaba cuando iban a los saunas?) Había señoritas. (¿Era con happy ending?) Yes, pero sin confirmar. (¿Y esos futbolistas que iban este tenían pareja?) Correcto", mencionó.

Sobre Christian Cueva y Pamela Franco

En la conversación también le preguntaron si todavía tenía algún sentimiento por Christian Cueva. Pamela López respondió que esa etapa ya quedó en el pasado. Incluso recordó que en "El Valor de la Verdad" pasó por una prueba de polígrafo y allí aseguró que ya no siente nada por él.

"Bueno, yo pasé un polígrafo y gracias a Dios salió la verdad. Me preguntaron si yo amaba a la persona en mención, dije que 'no' y gracias a Dios salió verdad. Porque es así, no existe ningún vínculo, ningún sentimiento positivo hoy por hoy hacia esta persona. Nada bueno", afirmó.

Durante la entrevista también le preguntaron qué pensaba sobre la relación entre Christian Cueva y Pamela Franco. En ese momento, Pamela López fue directa al decir que la cantante siempre supo con quién estaba iniciando una relación.

A pesar de todo lo que vivió, Pamela López sorprendió al decir que no le desea a Pamela Franco pasar por una situación similar a la suya. La influencer explicó que fue una etapa muy dura en su vida y que no quisiera que nadie tenga que vivir lo mismo.

"Es que ella no puede abrir los ojos porque ella siempre los tuvo abiertos. Ella sabe lo que se metió", aseguró. "No se lo deseo a nadie, porque solamente yo sé lo que me tocó vivir, la cruz que me tocó vivir... por muchos años y también sé lo que lo difícil que fue salir de esto. Bueno, el tiempo se encargará", expresó.

En conclusión, Pamela López aseguró que, aunque por ahora solo ha escuchado rumores sobre supuestas infidelidades de Christian Cueva, no descarta revelar más detalles si algún medio se lo pide. Mientras tanto, la relación entre el futbolista y Pamela Franco sigue generando comentarios en la farándula.