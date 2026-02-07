Paul Michael expone presuntas amenazas en su contra por redes sociales: "Si me pasa algo, ya saben"

El cantante Paul Michael, pareja de Pamela López, encendió las alarmas en redes sociales luego de exponer presuntas amenazas en su contra. A través de sus historias de Instagram, el artista compartió capturas de conversaciones con cuentas y números desconocidos.

Paul Michael revela que estaría recibiendo amenazas

El cantante Paul Michael, pareja de Pamela López, generó preocupación en redes sociales tras compartir una serie de mensajes y llamadas que, según dejó entrever, podrían tratarse de amenazas en su contra. El artista decidió mostrar todo en sus historias de Instagram, encendiendo las alertas entre sus seguidores.

Todo empezó cuando Paul Michael publicó una captura de un mensaje enviado desde una cuenta de Instagram llamada "hilosfrang", que tiene pocos seguidores. El texto fue directo y fuerte.

"Challaquito HDP ahora si atente a las consecuencia. Harás noticia", se lee acompañado de un emoji de pistola. La frase causó impacto y no tardó en viralizarse.

Ante lo ocurrido, el cantante reaccionó con un mensaje largo, en el que mezcló ironía, molestia y preocupación. En su pronunciamiento, advirtió que, si llegara a pasarle algo, ya habría indicios claros sobre de dónde vendrían las amenazas.

"¿Que debo hacer o presumir? A. Me pongo a denunciar con nombres y apellidos? B. Hago mi video con mi staff de abogados con musiquita de fondo y armo un guion? C. Busco a mis contactos poderosos para que actúen en tiempo récord aún sin ser su jurisdicción? D. Se lo dejo a Dios. Si me pasa algo ya saben por dónde va la bala... mientras tanto sigo tranquilo con lo mío y los míos", escribió.

Mensajes y llamadas desde el extranjero

La situación no quedó ahí. Paul Michael también mostró un chat de WhatsApp proveniente de un número extranjero, con código de Ecuador. Según las capturas, desde ese número le enviaron varios mensajes confusos y realizaron llamadas perdidas de manera insistente en pocos minutos.

Entre los textos que se alcanzan a leer aparecen frases como "Tiooo", "Tú le vas a mandar la guitarra a ella o como. Tipo por acá", "Mi otro número", además de mensajes eliminados.

Las imágenes muestran claramente la insistencia de esa persona desconocida. El cantante decidió responder de manera directa para saber quién estaba detrás de los mensajes.

"Hola mano quién eres", escribió Paul Michael, e incluso intentó llamar al número, pero no obtuvo respuesta.

@ameg_pe 07.02.26 | Paul Michael expone presuntas amenazas en su contra por redes sociales. Fuente: Instragram de Paul Michael ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Tras exponer las conversaciones, Paul Michael dejó en claro que no entiende quién podría estar detrás ni el motivo de estos contactos. Por eso, lanzó una pregunta abierta a sus seguidores. Pese a la preocupación que generaron sus publicaciones, el artista aseguró que intenta mantenerse tranquilo y enfocado en su entorno más cercano.

"¿Quién será el autor de estos mensajes y de dónde es el código?", consultó en otra historia. "Yo sigo tranquilo con lo mío y los míos", escribió, acompañando el mensaje con un emoji de manos en señal de fe.

Por ahora, Paul Michael no ha confirmado si presentará una denuncia formal o si tomará acciones legales. Sin embargo, el hecho de hacer pública la situación dejó en evidencia que no se siente del todo cómodo con lo que viene ocurriendo. Hasta el momento, el cantante solo ha optado por exponer lo sucedido y mantenerse en calma.

En conclusión, Paul Michael hizo público que habría recibido presuntas amenazas por medio de Instagram y WhatsApp. El cantante evidenció mensajes y llamadas que encendieron las alertas, ante esta situación, decidió exponer el caso en redes sociales y advertir a sus seguidores sobre lo que podría ocurrir.