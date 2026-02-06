Pamela López reveló que su examiga habría agredió a Paul Michael: "Desde ese día le puso la cruz"

El conflicto entre Pamela López y su exconfidente Selene Cucat sumó un nuevo capítulo tras la denuncia por presuntas amenazas que motivó la intervención policial en el edificio de la empresaria. En medio de la polémica, López reveló que su pareja, Paul Michael, mantiene roces con su examiga desde hace tiempo.

Paul Michael fue agredido por Selene Cucat, según Pamela López

En una reciente transmisión en TikTok, Pamela López contó un incidente previo al conflicto legal que involucró a Selene Cucat y su pareja, Paul Michael. Según la empresaria, durante el cumpleaños de Paul el 24 de febrero del año pasado, Selene lo habría insultado y agredido verbalmente, episodio que, según López, originó la tensión actual..

"Paul Michael nos invita a su cumpleaños el 24 de febrero del año pasado y es ahí donde inicia esta guerra, pues ella, en su afán de protegerme o cuidarme, insulta y agrede a Paul con palabras que no voy a repetir porque no me apuraba en subir al carro para regresar a casa. Eso la llevó a insultarlo y agredirlo", contó la trujillana.

Pamela aseguró que este no fue un episodio aislado. Recordó que anteriormente había tenido conflictos similares con Selene y que cree que desde entonces la exconfidente ha mantenido un resentimiento hacia Paul Michael, razón que habría motivado que hablara mal de él en la conversación filtrada con Christian Cueva.

"Nosotros ya habíamos tenido estos episodios con este grupo de amigas y yo le increpé... Ella, yo pienso que en ese momento sintió que sacaba la cara por alguien que recién conocía y creo que desde entonces le puso la cruz a Paul Michael", explicó.

Pamela López apunta a Selene Cucat y Christian Cueva

En declaraciones para el programa Arriba Mi Gente, Pamela López aseguró que tomará acciones legales contra Selene Cucat, a quien acusa de utilizar su nombre con motivaciones personales. Según la empresaria, su exconfidente se sentiría respaldada por los abogados del Estudio Villaverde, los mismos que defienden a Christian Cueva.

"Yo voy actuar legalmente con ella porque ella está tomando mi nombre con muchos motivos. Yo de esa persona no tengo nada bueno que hablar, no es mi amiga hace más de un año. ¿Cuál es su intención? Pregúntense. Veo que ahora se siente respaldada por esos abogados que muy ligeramente dan a entender que soy yo la que está detrás", expresó López.

Al ser consultada sobre la posible implicancia de Cueva en la denuncia, la empresaria no dudó en afirmar que sí tendría que ver. Además, apuntó que su objetivo final sería quitarle la tenencia de sus hijos, a pesar de que el futbolista ni los ve ni los llama.

"No creo, estoy completamente segura que su objetivo final, tal como lo dice en el audio, es quitarme a mis hijos. ¿Para qué? ¿Cómo puede pedir la tenencia compartida, intentar quitarme a mis hijos, cuando ni siquiera los ve y los llama?"

El conflicto entre Pamela López y Selene Cucat sigue escalando. Mientras López advirtió que no permitirá ataques a su pareja o hijos y anunció acciones legales para protegerlos, mientras sugiere la posible implicancia de Christian Cueva en la denuncia, mostrando que la disputa trasciende un simple conflicto entre examigas.