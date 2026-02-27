RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Marisel Linares reaparece tras detención preliminar contra su hijastro Adrián Villar ¿Qué dijo?

El programa de Magaly Medina pudo encontrar a la periodista Marisel Linares tras desaparecer por varios días de los medios y fue consultada sobre su hijastro Adrián Villar.

Marisel Linares reaparece tras detención preliminar de su hijastro Adrián Villar (Composición Karibeña)
27/02/2026

Como se conoce, Adrián Villar es el hijastro de Marisel Linares y la causante del fallecimiento de la joven Lizeth Marzano. Desde que identificaron el auto de la periodista fue la causante del atropello a la deportista, solo se pronunció para revelar que ya no era suyo y después de varios días, la comunicadora reapareció.

¿Qué dijo Marisel Linares?

Marisel Linares y su pareja en el edificio donde tiene César Nakasaki, ya que su abogado de Adrián Villar abandonó el caso. La conductora del programa 'Magaly TV: La Firme' señala que la pareja trataba de tener una cita con algún abogado para que tome la defensa del hijastro y de la periodista. Cuando se encontraba sola conversando a la salida del edificio, fue cuando el reportero de la 'urraca' lo abordó.

"¿Alguna declaración? Te están acusando de encubrir a Adrián Villar, has estado en silencio. Subiste una publicación y nunca diste el motivo del por qué", le pregunta el reportero mientras que la periodista subía de manera inmediata al carro de la madre de Adrián Villar donde también estaba su pareja Rubén.

Incluida en investigación por encubrimiento a su hijastro

Este miércoles 25 de febrero, la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro ha decidido adoptar a la periodista Marisel Linares dentro del proceso seguido contra su hijastro, Adrián Alonso Villar Chirinos. En el expediente deja en claro que la comunicadora tendrá que ser investigada por encubrimiento en presunto delito contra la administración de justicia en el caso de Lizeth Marzano.

"Incorporar como investigada a la persona Marisel Yovana Linares Chávez, por el presunto delito contra la administración de justicia, en la modalidad de encubrimiento personal, en agravio del estado", expresó. 

Así mismo, se ha programado que la periodista tiene cita para su declaración el 3 de marzo a las 9:00 a.m. en la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito, en La Victoria. Hasta el momento, Linares no se ha presentado a las citaciones anteriores y la familia de la deportista pide que sea convocada.

Tras las nuevas imágenes donde se han revelado que Adrián se reunió con su padre, la periodista Marisel Linares, su novia y su suegro a cuatro horas después del accidente. Ante esto la investigación al chofer también se mencionaría la posible intervención de Francesca y su progenitor Juan Montenegro.

De esta manera, Marisel Linares se encuentra siendo investigada por presunto encubrimiento a su hijastro Adrián Villar. Tras varios días de estar fuera de las cámaras y redes sociales, la periodista reapareció afuera de un edificio de estudio de abogados, pero decidió no dar ninguna declaración.

