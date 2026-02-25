Padre de Francesca Montenegro pide prisión para Adrián Villar tras atropello a Lizeth Marzano: "Que caiga el peso de la ley"

El caso de Lizeth Marzano sigue en el centro del debate público. A una semana del atropello en San Isidro, nuevas imágenes y pronunciamientos mantienen la atención sobre los involucrados. Tras difundirse fotos de una reunión en un parque junto a Adrián Villar, el padre de la influencer Francesca Montenegro habló por primera vez.

Juan Montenegro exige justicia y respalda a su hija

Juan Montenegro, padre de Francesca, fue claro al descartar cualquier relación profesional o personal actual con el investigado. Durante sus declaraciones a los medios, pidió que la justicia actúe con severidad y afirmó que la responsabilidad penal debe cumplirse íntegramente.

"El hecho de que yo no sea el abogado del señor Villar creo que dice mucho, ¿no?... No tengo ninguna relación profesional ni personal con él... Que la persona que ha cometido el delito se ponga de una vez donde debe corresponder, donde debe estar... en prisión. Que le caiga todo el peso de la ley a quien le corresponda, por el hecho que haya cometido, que no haya cometido, eso es lo que le toca a cada uno.", expresó.

El padre de la influencer aprovechó para reafirmar su respaldo a Francesca Montenegro en medio de la controversia pública, destacando la formación y los valores de su hija.

"Yo vengo en mi condición de padre, ¿correcto? Yo como padre a mis hijos siempre les he inculcado esos valores. Que haya gente que en un rato más va a ir a decir 'qué valor por aquí, qué valor por allá', en verdad yo lo hago con todo mi amor, cariño y la formación que les he dado a mis hijos", añadió.

Familia Montenegro descarta asesoría legal a Villar

Por otro lado, Juan Montenegro también se pronunció sobre posibles vínculos legales con Adrián Villar y fue enfático al negar cualquier relación de representación. El familiar indicó que su presencia ante la prensa responde únicamente a su versión de los hechos y subrayó que cualquier responsabilidad recae sobre quien corresponda.

"Nosotros no somos abogados del señor Villar, Adrián Villar, no somos los abogados. No hemos sido los abogados ni en el segundo, tercer, cuarto, quinto momento...Por eso es que estamos acá nosotros. Nosotros tenemos nuestra propia versión de los hechos y la gente a la que se le da algún consejo no lo toma, pues cada uno tendrá y sabrá y tendrá que asumir su responsabilidad", manifestó.

Asimismo, el letrado, aclaró que cualquier declaración adicional se entregará únicamente a las autoridades competentes, mostrando respeto por el proceso penal en curso y evitando alimentar especulaciones mediáticas.

"Nosotros ya hemos atendido a ustedes bastante, y cualquier otro tipo de declaración la vamos a hacer allá adentro", concluyó.

Las declaraciones de los Montenegro buscan despejar dudas sobre la implicación de Francesca en el accidente y enfatizan la necesidad de que la justicia actúe sin interferencias. Mientras la investigación avanza, la familia de Lizeth Marzano mantiene firme su exigencia de que se determinen responsabilidades penales y se haga justicia por la deportista fallecida.