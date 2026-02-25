Francesca Montenegro, novia de Adrián Villar, asegura que no estuvo en accidente de Lizeth Marzano: "Exigí que se entregue"

El caso de Lizeth Marzano sigue en el centro del debate público. A una semana del atropello en San Isidro, nuevas imágenes y pronunciamientos mantienen la atención sobre los involucrados. Tras difundirse fotos de una reunión en un parque junto a Adrián Villar, la influencer Francesca Montenegro habló por primera vez.

Rompe su silencio y marca distancia

Francesca Montenegro acudió la mañana del miércoles 25 de febrero a la sede de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Divpiat), en La Victoria, acompañada de su padre, el abogado Juan Montenegro. Aunque no había sido citada por las autoridades, decidió presentarse para dejar clara su postura en la investigación que involucra a Adrián Villar.

"Esta es la primera vez que yo salgo ante cámaras a decir algo sobre el tema. Lo primero que quiero decir, y que se escuche sobre mí, es que yo comparto una solidaridad muy grande con la familia Marzano Noguera. Desde el primer momento en el que me entero de esta situación, en la cual yo no estuve, lo primero que exigí, porque eso hice, exigí a alguien que compartía mucho tiempo de mi vida juntos, fue que se entregue y que esté claro con la justicia, que era lo correcto", declaró ante la prensa.

La influencer aseguró que no participó en las decisiones que Villar tomó tras el accidente. También remarcó que, apenas conoció lo ocurrido, le pidió que asumiera su responsabilidad ante las autoridades.

"Yo estaba dispuesta a ir con él en su momento, y se tomaron decisiones por parte externa a mi familia, y es por eso que mi padre no es el abogado de Adrián Villar en el momento. Eso es todo lo que tengo que decir", sentenció.

Con estas declaraciones, Montenegro buscó deslindar cualquier responsabilidad y enfatizó que actuó bajo la premisa de colaborar con la justicia.

#EnVivo



Francesca Montenegro, pareja de Adrián Villar: Lo primero que le exigí fue que se entregue y que esté claro con la justicia, que era lo correcto, estaba dispuesta a ir con él



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/0IN47bflUl — Canal N (@canalN_) February 25, 2026

¿Quién es Francesca Montenegro?

Francesca Montenegro, de 21 años, pertenece a una generación que consolidó su presencia pública en redes sociales. En Instagram supera los 71 mil seguidores, donde comparte contenido sobre moda de lujo, tendencias, negocios y experiencias personales. En TikTok acumula más de 181 mil seguidores y publica análisis de looks de celebridades, consejos de estilo.

Según la información disponible en sus perfiles públicos, estudia Administración en la Universidad del Pacífico y cuenta con formación en Fashion Business por el Instituto Marangoni, reconocida escuela europea especializada en moda y diseño. Además, impulsa su propia marca de ropa, The Body Brand, de la cual es cofundadora.

Su actividad digital incluye viajes internacionales y colaboraciones con distintas marcas, lo que le ha permitido posicionarse como creadora de contenido enfocada en lifestyle y moda. Diversas páginas del rubro han destacado su constancia y el enfoque empresarial que proyecta en sus plataformas.

El caso de Lizeth Marzano conmociona por la pérdida de la deportista y el entorno mediático que rodea a los implicados. Francesca Montenegro tomó distancia y aseguró que exigió a Adrián Villar enfrentar la justicia, mientras la opinión pública sigue atenta a la investigación.