'Tomate' Barraza niega que Vanessa López haya ganado proceso de tenencia compartida: "Es falso"

Aunque se creía que 'Tomate' Barraza estaba en buenos términos con Vanessa López por su menor hija, parece que sus declaraciones en un programa de TV no fueron de su agrado. Es así como decidió pronunciarse por medio de sus redes.

'Tomate' Barraza se pronuncia

A través de un comunicado en sus redes, Tomate Barraza señaló que lo dicho por Vanessa López no sería cierto. Incluso, señaló que todo el proceso de tenencia compartida por iniciado por él, pero terminó por ausencia de ambos.

"Ante lo señalado en el programa 'Magaly TV La Firme' por la señora Vanessa López, aclaro que es falso que ella me haya ganado un proceso de tenencia compartida. El proceso fue iniciado por mi persona y no concluyó con sentencia favorable para ninguna de las partes", dijo.

En otro momento, comenta que trató de velar siempre por su bienestar familiar. Así que señaló que su expareja y madre de su hija no habría ganado tal proceso legal.

"Este no continuó porque ambos decidimos no proseguir con el trámite judicial, priorizando evitar mayor confrontación y velar por el bienestar familiar (inasistencia de ambas partes a la audiencia)", señaló en su comunicado.

¿Qué respondió Vanessa López?

En ese sentido, Vanessa López también salió a responder de manera inmediata tras el comunicado de Tomate Barraza en sus redes sociales y respondió de la misma manera.

Aunque, la artista señaló que perdió toda credibilidad cuando la madre de su sobrino lo expuso sobre haber tenido algo entre ellos, mientras le daba apoyo al menor. En ese sentido, le pide que se pronuncie sobre ello y aclare todo ese tema.

"Como siempre, la mentira por delante. Igual ya perdiste credibilidad en todo. Así como aclaras con comunicado (...) por qué no aclaras también así lo de haberte metido con la comadre usando al niño. ¿Por qué no aclaras o mandas comunicado?, ¿por qué se lo sigues negando a todo el mundo? Queremos saber qué dices, qué comunicado mandas sobre el tema (...) pronúnciate", señaló en sus redes sociales.

De esta manera, Vanessa López y Tomate Barraza que habrían estado en supuesta tranquilidad como padres, ahora estarían aparentemente nuevamente enfrentados tras la entrevista en Magaly Medina. Aunque el salsero niega que su expareja haya ganado proceso de tenencia compartida, la artista señaló que mejor se pronuncie sobre las declaraciones de la ex de su primo que lo acusó de querer intentar algo con ella mientras recibía su apoyo.