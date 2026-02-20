Youna intenta robarle un beso a Samahara Lobatón tras encontrarse ¿Cómo reaccionó?

Desde hace días atrás, Youna viene realizando varias transmisiones en vivo con Samahara Lobatón donde comparten algunas anécdotas y muestran gran complicidad. Ahora, la influencer viajó a Estados Unidos donde se encontró con el padre de su hija mayor y él, habría intentado robarle un beso.

Youna intenta robarle beso a Samahara Lobatón

Los seguidores se encuentran emocionados cada vez que Samahara Lobatón y Youna se encuentran en las transmisiones en vivo, pero ahora que están juntos en Estados Unidos las expectativas que se reconcilien aumentan mucho más.

Tras la llegada de la hija de Melissa Klug a USA, los padres de familia decidieron salir a un centro nocturno para compartir un poco. En aquella transmisión en vivo, ambos se lucieron muy felices conversando e incluso, se animaron a bailar juntos.

Hubo un momento en que Samahara Lobatón se apoya en el hombro de Youna para ver los comentarios y en ese momento, el joven no duda en intentar robarle un beso, pero sin mucho esfuerzo. Esto sacó una sonrisa de la influencer que de manera inmediata se fue hacia atrás incorporándose en su asiento.

En otras situaciones, se mostraba cómo la influencer hacia su show de celos afirmando que el padre de su hija mayor la trajo para solo terminar viendo a otras mujeres. Sin duda, ambos mostraron la buena relación que llevan juntos y que tienen una amistad, más no desean tener una relación romántica como anteriormente.

¿Samahara piensa retomar su relación con Youna?

Otro de los momentos que generó mayor atención ocurrió cuando la conductora Janet Barboza le pidió, en tono insistente, que no retomara su relación con ninguno de sus exparejas, Bryan Torres o Youna. Lejos de dudar, Samahara respondió con firmeza que no planea regresar con ninguno de los dos y que actualmente está enfocada en sí misma.

"Con nadie no voy a regresar con nadie estoy soltera este es mi año es mi año", respondió Samahara siendo muy clara, afirmando que todos los coqueteos con el padre de su hija mayor, solo sería parte del show y demuestra la buena relación de padres que tienen.

De esta manera, Samahara Lobatón y Youna se encuentran juntos en Estados Unidos, la influencer llevó a su hija mayor para que pasara tiempo con su padre que está delicado de salud. Ambos siguen haciendo sus transmisiones juntos donde siguen coqueteando e incluso, el joven trató de robarle un beso a la influencer.