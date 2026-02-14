Melissa Klug y Jesús Barco celebran San Valentín tras su reconciliación: "Un 14 más juntos"

La farándula se llenó de ternura este 14 de febrero luego de que Melissa Klug y Jesús Barco compartieran románticos mensajes por San Valentín en sus redes sociales. La pareja decidió dejar atrás las polémicas y mostrarse feliz, unida y más fuerte que nunca frente a sus seguidores.

Melissa Klug y Jesús Barco derrochan amor en San Valentín

Este Día del Amor no pasó desapercibido para Melissa Klug y Jesús Barco, quienes publicaron dedicatorias casi al mismo tiempo. Sus mensajes llamaron la atención porque llegan semanas después de la crisis que enfrentaron como pareja, la cual fue muy comentada en el mundo de la farándula.

La empresaria fue quien emocionó primero a sus fans con un mensaje lleno de sentimiento hacia el padre de su hija. Sus palabras reflejan que, pese a los momentos difíciles, la relación sigue en pie y con mucho cariño de por medio.

"Feliz día del amor al hombre que me sostiene cuando flaqueo y me hace reír cuando más lo necesito...Contigo aprendí que el amor no es perfecto, pero sí verdadero. Te amo más de lo que las palabras puedan explicar. Un 14 más juntos", escribió la chalaca, generando miles de reacciones.

Melissa Klug derrocha amor por Jesús Barco en San Valentín. (Instagram)

Muchos seguidores destacaron que la empresaria se muestra más tranquila y segura, dejando en claro que decidió apostar nuevamente por su relación. Además, el mensaje evidencia que ambos han sabido superar las altas y bajas que atravesaron en las últimas semanas.

Jesús Barco también responde con romántico mensaje

Jesús Barco no se quedó callado y también utilizó sus redes sociales para dedicarle palabras llenas de amor a Melissa Klug. Con esto, el futbolista reafirmó públicamente que sigue firme a su lado y comprometido con su relación.

"Feliz día amor, gracias por estar en todo momento conmigo. Ya sabes que estaré para ti en todo momento y que sean muchos 14 más a tu lado. Te amo mi amor", escribió en sus historias, mostrando que el sentimiento es mutuo.

Jesús Barco le dedica romántico mensaje a Melissa Klug. (Instagram)

Además, el jugador publicó en su feed dos fotos junto a Melissa y la hija que tienen en común, lo que fue interpretado por sus seguidores como una señal clara de unión familiar. En esa publicación también dejó un mensaje breve pero significativo.

"Feliz día del amor y de la amistad. Feliz días mis amores", escribió, dejando ver que su prioridad es su familia y su relación.

Cabe recordar que en las últimas semanas Barco ha estado acompañando a Melissa en distintos momentos familiares. Esto refuerza la idea de que la pareja decidió continuar su historia pese a los comentarios y rumores que surgieron anteriormente.

En conclusión, Melissa Klug y Jesús Barco celebraron San Valentín demostrando que su reconciliación está más firme que nunca. Con mensajes románticos, fotos familiares y palabras sinceras, ambos dejaron claro que siguen apostando por el amor y por su familia, viviendo una etapa más estable, tranquila y llena de cariño.