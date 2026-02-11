Melissa Klug aparece en live de Samahara con Youna y deja inesperado mensaje: "Que Dios te bendiga, hijito"

Melissa Klug llamó la atención luego de aparecer de manera sorpresiva en una transmisión en vivo de TikTok que realizaban su hija Samahara Lobatón y su expareja Youna. El live, que ambos desarrollan de forma diaria, busca impulsar una rifa solidaria organizada por el barbero, quien recientemente anunció que enfrenta una dura batalla contra la leucemia.

Melissa Klug aparece en live de Youna

Mientras Samahara y Youna conversaban con su audiencia, Melissa Klug ingresó a la habitación donde se desarrollaba la transmisión. Su presencia no pasó desapercibida y generó risas tanto en los protagonistas como en los internautas.

Lejos de mostrarse incómodo, Youna reaccionó con humor y lanzó una frase que encendió el chat en cuestión de segundos: "Enfoca para que se vea a mi suegra", comentó entre risas, provocando una ola de mensajes en TikTok.

En la transmisión también participaba Melissa Lobatón, hermana de Samahara, quien cuestionó a su madre por seguirle la broma al barbero. "Cómo te prestas para la payasada tú, ¿no?", expresó, marcando distancia del tono relajado que predominaba en el live.

Antes de retirarse, Melissa Klug decidió aprovechar el espacio para enviarle un mensaje directo a su exyerno y respaldar públicamente su iniciativa solidaria.

"Que llegues a tu objetivo, que te compren todo. El moradito, ahí está el número. Chau, hijito. Pórtate bien, cuídate. Que Dios te bendiga", manifestó frente a todos los conectados.

El gesto generó sorpresa, pero también comentarios positivos entre los usuarios, quienes destacaron la actitud conciliadora de la empresaria. Por su parte, Youna no dejó pasar la oportunidad para pedirle apoyo adicional.

"Publíquelo en Instagram, no se olvide", le dijo en vivo, lo que provocó carcajadas de Samahara y Melissa Lobatón. Ambas lo calificaron entre bromas como "conchudo y sin vergüenza", manteniendo el ambiente distendido que marcó la transmisión.

Samahara revela cómo era la relación de Youna y Melissa

Tras el intercambio de mensajes y risas, Youna aseguró que mantiene una relación cercana con la familia Klug. Incluso dejó entrever que, si estuviera en Lima, visitaría la casa de Melissa sin inconvenientes.

"Así es cuando hay confianza, pues gente. Yo soy como la familia ya, yo ahorita estuviera echado en esa cama donde está la Melissita", afirmó entre risas, reforzando su versión de cercanía.

Sin embargo, Samahara Lobatón decidió intervenir para aclarar la situación y desmentir las palabras de su expareja. La influencer precisó que la relación no fue tan estrecha como él insinuaba.

"Cuando yo estaba con Youna, Youna jamás ha entrado a la casa de mi mamá más que una vez en su vida, así que no le crean lo que dice", sostuvo, poniendo límites al relato del barbero.

Sus declaraciones cambiaron el tono del momento y evidenciaron que, pese a la cordialidad mostrada en el live, existen matices en la historia familiar.

La aparición de Melissa Klug en el live de Samahara y Youna transformó una transmisión solidaria en un episodio ampliamente comentado en redes. Entre bromas, mensajes de apoyo y algunas aclaraciones, la familia evidenció unión en medio de su lucha contra la leucemia.