Samahara Lobaton descarta regresar con Youna tras anunciar soltería: "No hay forma"

En las últimas semanas, Samahara Lobatón ha estado en medio de la polémica por ser vista con su agresor Bryan Torres viviendo bajo la misma casa. Ahora, la joven ha revelado estar soltera desde hace meses y descarta regresar con Youna, el padre de su hija mayor.

Descarta regresar con el padre de su hija mayor

Por medio de sus redes sociales, Youna realizó una transmisión en vivo donde se unió Samahara Lobatón para apoyarlo en la rifa pro-salud que viene realizando. Es así como la influencer es consultada sobre su vida amorosa.

Después de aclarar que se encuentra actualmente soltera desde que terminó con Bryan Torres desde diciembre de 2025, la hija de Melissa Klug fue consultada si habría alguna posibilidad de que regrese con Youna, pero ella respondió de manera rápida.

"No, no hay forma. Hemos estado bastante tiempo en nuestra vida, nos conocemos muy bien. Cada uno ha madurado a su manera, pero Youna tiene un estilo de vida que yo no comparto o tenía un estilo de vid que yo no compartía. Hoy en día no es lo que busco para mi vida, ni para mis hijos. Creo que nuestro capítulo terminó hace bastante tiempo y hoy por hoy somos padres de una hermosa niña", expresó.

Samahara apoya a Youna en rifa

El influencer Youna, expareja de Samahara, viene organizando una rifa pro-salud como parte de su lucha contra el cáncer. La iniciativa ha contado con el respaldo de Melissa Klug y de la propia Lobatón, quienes compartieron la publicación para que sus seguidores puedan colaborar y alcanzar la meta de recaudación.

Durante la transmisión, uno de los temas que más llamó la atención fue la pensión de alimentos de su hija mayor, motivo que anteriormente generó conflictos públicos con la pareja de Bryan Torres. Youna sorprendió al revelar que, debido a su diagnóstico, no había podido cumplir con esta obligación. Samahara, lejos de criticarlo, mostró solidaridad y comprensión.

"Es la primera vez en mi vida que a Xianna le falta pensión de mi parte y Samahara lo comprendió. Ya dejamos de pelear gracias a Dios y Samahara está apoyando a la causa. Así que hay que agradecerle a la mamá de mi hija", comentó, celebrando que la paz finalmente llegó tras años de enfrentamientos.

De esta manera, Samahara Lobatón y Youna parecen haber dejado atrás los problemas abriendo un camino de coordialidad por el bien de su hija en común. Aunque dejan en claro que no piensan retomar su relación amorosa.