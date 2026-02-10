Rebeca Escribens reaccionó a reencuentro de Gustavo Salcedo y Maju Mantilla en la misma casa: ¿Qué dijo?

Gustavo Salcedo y Maju Mantilla vuelven a estar en el centro de la polémica luego de que el exdeportista fuera captado pasando la noche en la vivienda que ambos comparten, reavivando rumores de reconciliación. El tema dio un giro tras confirmarse que Salcedo estaría saliendo con otra mujer, situación que fue ampliamente comentada y hasta Rebeca Escribens dio su opinión.

Rebeca Escribens cuestiona escenario tras reencuentro entre Salcedo y Mantilla

Durante su debut como conductora de América Hoy, Rebeca Escribens abordó sin rodeos la situación que involucra a Gustavo Salcedo y Maju Mantilla. La presentadora recordó los episodios que marcaron la separación de la pareja y puso sobre la mesa las contradicciones que, a su juicio, rodearon las declaraciones del ex deportista.

"Yo voy a hacer de abogada del diablo: ¿qué pasaba si ellos efectivamente seguían juntos viviendo en la misma casa con los hijos, pero si estaban separados? Lo que hizo en un primer momento fue salir con todo y luego se retractó diciendo que no o que sí", señaló Escribens, generando debate en el set.

El programa también contó con la participación del psicoterapeuta Eduardo Bracamonte, quien analizó la posibilidad de una reconciliación. Ante la consulta, Rebeca planteó qué ocurriría si ambos decidieran darse una nueva oportunidad. El experto fue claro al señalar que el vínculo aún presenta fracturas importantes.

"A nivel de relación eso está deteriorado. Pueden hacer un intento para volver, pero cada vez que pasa se va a ir empeorando", explicó el especialista, descartando que una reconciliación sea saludable en el corto plazo.

La nueva saliente de Gustavo Salcedo luce enamorada

El programa 'Amor y Fuego' captó a Gustavo Salcedo encontrándose con la joven María Pía Vallejo visitándola en su casa en varias ocasiones. La médico veterinaria fue entrevistada donde confirmó efectivamente sí estaría saliendo con el ex de Maju Mantilla.

"Estamos saliendo, yo conozco a Gustavo hace tiempo y simplemente decidimos conocernos de otra manera. Yo creo que si dos personas tienen un interés mutuo, es lógico que compartan. A mí me encanta Gustavo, me parece un caballero, un chico A1 la verdad, guapísimo, deportista. Estamos tranquilos, contentos, yendo poco a poco porque entiendo que él está pasando por un proceso de separación", expresó.

En ese momento, el reportero le informa que captaron a Salcedo y Maju Mantilla pasando una noche juntos en la casa de playa que tienen en el sur sin sus hijos. Al informarle, la joven solo atinó que aclarar que no son oficiales.

"¿Qué te digo? están con el tema de los niños (pero solos, los niños no han estado, llegaron en la noche y salieron al día siguiente ¿Sabías eso?) No tengo que saber todo de él, pero qué te puedo decir? No te he dicho que somos oficial, sino que somos salientes. La estamos pasando bien juntos, no es algo súper formal", agregó.

Después de las imágenes juntos, Gustavo Salcedo fue consultado sobre la joven María Pía Vallejo. Ante eso, negó que estén como salientes y evito dar más explicaciones a la prensa.

En conclusión, en el panorama sentimental de Gustavo Salcedo se torna más complejo tras las imágenes con Maju Mantilla y la aparición de una saliente que confirma el vínculo. Mientras crecen los rumores y las opiniones divididas en redes y televisión, el exdeportista mantiene silencio y evita aclarar su situación.