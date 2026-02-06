¿Separarán a Samahara Lobatón de sus hijos? Esto dice su abogado sobre el proceso que inició el MIMP

La situación de Samahara Lobatón sigue generando preocupación y comentarios en todos lados. En los últimos días se habló fuerte sobre la posibilidad de que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables haya iniciado un proceso que podría terminar en la separación de la influencer de sus hijos. Ante este escenario, su abogado salió a aclarar las cosas y explicó cuál es la situación real.

¿Samahara Lobatón perdería la custodia de sus hijos?

Todo se dio a conocer en el programa "Arriba mi gente", donde el doctor Wilmer Arica, abogado de Samahara Lobatón, respondió a las dudas que muchos tenían. El tema no es menor, ya que involucra a niños muy pequeños y una posible medida de protección.

¿Existe un proceso en curso? El abogado confirmó que el ministerio sí ha iniciado un procedimiento administrativo por presunta desprotección familiar.

"Mira, este, el día de hoy a nosotros estamos notificados con una resolución que se ha dado inicio a un procedimiento administrativo por desprotección familiar", explicó en el programa.

Sin embargo, aclaró que esto no significa automáticamente que Samahara vaya a perder a sus hijos. Según indicó, recién se está evaluando la situación y todavía no hay una decisión final.

¿Podrían separarla de sus hijos? Este fue el punto que más inquietud generó. El abogado fue claro al explicar el escenario legal. Aun así, dejó en claro que, desde su punto de vista, no existe ninguna razón real para llegar a ese extremo.

"Si continuara este procedimiento y el ministerio determinaría que sí existe una desprotección, podría llevarse a cabo la separación de los menores hacia la madre", señaló. "(¿Y esa desprotección existe?) Ha sido una medida desproporcionada. No existe ningún hecho del cual mi patrocinada haya causado una grave afectación a sus menores hijos. Ninguno", afirmó con firmeza.

¿Por qué se inició el proceso? Según el abogado, la resolución del ministerio no señala que Samahara viva con la persona que la agredió, como muchos pensaban.

"El ministerio aquí en la resolución no indica que es porque permanece viviendo con el agresor. La resolución básicamente indica que el procedimiento se ha abierto debido a una denuncia formulada por la madre y porque existen conflictos entre las partes", explicó.

También mencionó que el ministerio considera un posible riesgo adicional por una supuesta exposición de los menores en medios. No obstante, la defensa asegura que Samahara no habló públicamente de sus hijos antes de recibir la notificación oficial.

El proceso incluye varias evaluaciones que aún no se han realizado. Además, precisó que estas evaluaciones se centrarán solo en Samahara y sus hijos, y no en otros familiares como Melissa Klug o Bryan Torres.

"Existen evaluaciones y diligencias programadas por parte del ministerio. Son visitas sociales en el domicilio de mi patrocinada, una evaluación social, evaluaciones psicológicas de los menores y mi patrocinada y la entrevista a la señora Samahara. Esas tres diligencias al día de hoy no se han llevado a cabo, pero sí están en coordinación con el abogado del Ministerio de la Mujer", detalló.

¿Qué piensa Samahara Lobatón?

De acuerdo con su abogado, ella está tranquila y confiada en que no perderá la custodia. Finalmente, el letrado fue contundente al responder si existe la posibilidad real de que le quiten a sus hijos.

"Nadie podría decir que Samahara no cuida la salud de sus hijos o que los tiene desatendidos. Ella ha peleado pensiones de alimentos, tenencia", sostuvo. "El Ministerio indica que existe un riesgo adicional por exponer a los menores en los medios de comunicación. Hemos presentado un recurso de apelación para que se declare nula esta resolución y se dé por concluido el procedimiento", dijo.

En conclusión, el abogado de Samahara Lobatón confirmó que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha iniciado un procedimiento administrativo por presunta desprotección familiar. Por ahora, el caso sigue en evaluación, pero la defensa insiste en que no hay razones para separar a Samahara Lobatón de sus hijos y que todo se aclarará con el avance del proceso.