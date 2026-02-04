Luis Fernando Rodríguez se desvive en elogios por Yahaira Plasencia: "Derrocha arte y brilla como el sol"

Yahaira Plasencia volvió a acaparar miradas, esta vez por un llamativo anillo que encendió rumores de un posible compromiso. Ante la ola de comentarios, el empresario Luis Fernando Rodríguez, también conocido como 'don Diablo', decidió pronunciarse y no escatimó en palabras de admiración para la salsera.

Luis Fernando Rodríguez halaga a Yahaira Plasencia

Yahaira Plasencia vuelve a estar en el centro de la atención. Esta vez no solo por su relación sentimental, sino por un mensaje lleno de halagos que le dedicó el empresario Luis Fernando Rodríguez, conocido también como 'El Diablo'. Sus palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron comentarios en el mundo del espectáculo.

Luego de que la salsera luciera un llamativo anillo que despertó rumores de un posible compromiso, el programa "América Hoy" buscó la versión del empresario. Aunque dejó en claro que prefiere mantener su vida privada lejos del escándalo, Luis Fernando Rodríguez decidió enviar un mensaje donde expresó lo que siente por Yahaira Plasencia.

En sus declaraciones, el empresario contó que atraviesa un momento de calma y felicidad. Destacó que esta etapa personal la vive sin presiones y con estabilidad emocional.

"Lo que sí te puedo expresar es que estoy en una etapa muy tranquila y alegre, expresando en paralelo que Yaha es una gran persona en todos los aspectos, al igual que su familia", señaló, destacando no solo a la cantante, sino también a su entorno cercano.

Luis Fernando fue más allá y aseguró que las palabras no le alcanzan para describirla. Remarcó que su admiración va más allá de lo profesional y se enfoca también en lo humano.

"Me quedaría corto en exteriorizar todos los adjetivos cualitativos que poseen. Para concluir, debo estipular que Yaha es un reflector indescriptible derrochando arte y brilla como el Sol", precisó, dejando en claro la admiración que siente tanto por la artista como por la persona.

Estas declaraciones se dieron poco después de que la propia Yahaira Plasencia también hablara de su situación sentimental. La cantante ha sido clara en señalar que, pese al interés mediático, prefiere manejar su relación con discreción y tranquilidad.

Yahaira Plasencia llenó de elogios a Luis Fernando

En una entrevista para el programa "Amor y Fuego", Yahaira se mostró serena y sincera al referirse a esta nueva etapa de su vida. La salsera explicó que ambos han decidido cuidar su relación y no exponerla de más. Durante la conversación, la intérprete no dudó en resaltar las cualidades de Luis Fernando y cómo él ha influido positivamente en su vida.

"Es un caballero, súper educado, tiene un corazón increíble, es una muy buena persona. Tengo todas las palabras buenas para él. Hace mucho tiempo no sentía tanta paz", confesó.

Además, Yahaira aseguró que el empresario se ha integrado muy bien a su familia, algo que para ella es fundamental. Para la salsera, el entorno familiar es clave para su tranquilidad emocional.

"Es una persona que me ayuda, me protege, me cuida, está conmigo y con mi familia. Quiere mucho a mis papás y mis papás lo quieren muchísimo. Es una persona increíble, me siento bien, estoy tranquila", añadió.

En conclusión, con estos mensajes cargados de cariño, Yahaira Plasencia y Luis Fernando Rodríguez dejan en evidencia que atraviesan un momento especial. Ambos prefieren vivir su relación con perfil bajo, lejos del ruido mediático, apostando por la tranquilidad, el respeto y el apoyo mutuo, mientras la salsera sigue enfocada en su carrera artística.