Samahara Lobatón sobre su relación con Bryan Torres tras agresión: "Todo sigue igual por mis hijos"

Samahara Lobatón reapareció públicamente en medio de la polémica que la rodea y decidió explicar cómo se encuentra su relación con Bryan Torres, padre de sus hijos menores. La influencer fue clara al señalar que, pese a todo lo ocurrido, su prioridad absoluta son sus hijos y que busca mantener la calma para no afectarlos.

Samahara reaparece y explica cómo se lleva con Bryan tras agresión

Durante su participación en el programa de YouTube +QTV, conducido por María Pía Copello, Samahara Lobatón habló con tranquilidad y aseguró que en su casa no hay conflictos. Según contó, mantiene una relación respetuosa con Melissa Klug y que se lleva bien con Bryan Torres y Youna, los padres de sus hijos y que todo lo hace pensando en el bienestar de los menores.

"Estoy muy bien con mi mamá, ella tiene su posición y la respeto... Le hablo muy bien, mis hijos la visitan... yo no tengo ningún problema con mi mamá. Yo no tengo ningún problema en mi casa, me llevo bien con todos. Me llevo muy bien con el papá de Xianna, mi hija mayor (Youna), me llevo muy bien en estos momentos como padres, con Bryan. No tengo ningún conflicto ahorita", afirmó.

La hija de Melissa Klug explicó que su mayor preocupación es que sus hijos no se vean expuestos al escándalo mediático. Por eso, aseguró que ha tomado medidas para mantenerlos alejados de la televisión y de los comentarios en redes sociales.

"Mi prioridad son mis hijos y que ellos no se vean afectados con el cargamontón médiatica. Ellos no tienen nada que ver... Mi hija de 5 años no tiene ni televisor en su cuarto. Con esto, yo estoy 10 de 10", señaló, dejando en claro que su enfoque está totalmente puesto en ellos.

En ese sentido, cuando se le preguntó si seguía viendo o conviviendo con Bryan Torres, Samahara explicó que su intención es evitar una nueva guerra mediática y apostar por la tranquilidad.

"Ya no quiero una guerra, quiero paz. Y lo voy a transmitir siendo madura. No hay ninguna medida de alejamiento o protección para mí y mis hijos. Bryan puede estar viniendo, sacándolos, haciendo la vida como ha venido haciéndola conmigo. Es un proceso y mientras se esclarezcan las cosas todo tiene que seguir igual para mis hijos. Ellos no pueden verse afectado en absolutamente nada", dijo.

La influencer recalcó que el proceso legal sigue su curso, pero que mientras todo se esclarece, la rutina de sus hijos debe mantenerse igual. Para ella, lo más importante es que los menores continúen con su vida normal, sin verse envueltos en problemas de adultos.

Samahara Lobatón niega ser manipulada y habla de su terapia

Otro momento que llamó la atención fue cuando se le consultó si estaba siendo manipulada por Bryan Torres. Samahara fue tajante al negar esa posibilidad y defendió su forma de actuar.

"Yo tengo bien claro lo que debo hacer y lo que estoy haciendo, yo tengo un porqué y es algo muy personal... Sí, al 100% acá no hay manipulación, acá no me manipulan, no me dicen que decir. Yo soy libre de decir lo que se me dé la gana, esa es mi personalidad", respondió con firmeza.

Además, reveló que lleva tratamiento psicológico desde que estuvo embarazada de su segunda hija. Confesó que ha pasado por evaluaciones profesionales para cuidar su salud emocional y la de sus hijos.

"Estoy llevando terapia psicológica... Hay una pericia psicológica que se ha metido en ambos procesos, al fiscal y al ministerio.... Yo estoy tomando todas las precauciones. Que yo no salga a decir que llevo terapia, no me hace que mis hijos estén viviendo un mal rato. No tengo por qué explicar qué medidas estoy tomando para cuidar a mis hijos y cuidarme a mí", señaló.

En conclusión, Samahara Lobatón señaló que, pese a la polémica y al proceso legal en curso, su prioridad son sus hijos. La influencer explicó que mantiene trato con Bryan Torres pensando únicamente en su bienestar y en darles estabilidad, mientras todo se esclarece. Su objetivo, dijo, es evitar conflictos y proteger a los menores del escándalo mediático.