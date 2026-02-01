Samahara Lobatón publica mensaje reflexivo desde una iglesia tras polémica con Bryan Torres: "Sé fuerte y muy valiente"

La polémica entre Samahara Lobatón y Bryan Torres sumó un nuevo capítulo tras difundirse imágenes de ambos en el mismo domicilio, pese al video previo donde el cantante aparece agrediéndola. El hecho generó reacciones en redes y cuestionamientos sobre una posible reconciliación, en medio de eso la hija de Melissa Klug compartió un inesperado mensaje

Samahara Lobatón comparte mensaje reflexivo en medio de la polémica

Pese al escrutinio mediático, Samahara Lobatón se mantiene activa en redes, aunque evita pronunciarse directamente sobre la agresión atribuida a Bryan Torres. En su lugar, comparte contenido laboral y mensajes reflexivos que no pasan desapercibidos entre sus seguidores.

Uno de los textos que más comentarios generó fue publicado desde lo que aparenta ser una iglesia. En la imagen, Lobatón compartió un pasaje bíblico que hace referencia a la fortaleza y a la fidelidad en el camino espiritual, mensaje que muchos interpretaron como una búsqueda de consuelo y guía en medio de la controversia.

"Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas", escribió la influencer, sin añadir mayores comentarios personales.

La publicación generó opiniones divididas. Mientras algunos seguidores le expresaron su apoyo y pidieron respeto por su proceso personal, otros cuestionaron la aparente contradicción entre el mensaje compartido y las recientes imágenes difundidas por programas de espectáculos.

Samahara comparte mensaje en iglesia.

¿Samahara y Bryan Torres se lucen cariñosos?

El programa 'Amor y Fuego' captó el momento en que Bryan Torres apareció en la ventana de la casa de Samahara Lobatón jugando con su hija, pero se quedó hasta el día siguiente. Ahora, el mismo segmento ha presentado nuevas imágenes donde se mostraría aún más la cercanía de ambos.

En las imágenes se puede ver como Samahara Lobatón es captada afuera de su casa viendo un nuevo auto rojo y donde después, aparece Bryan Torres para chequearlo para aprobarlo aparentemente. Luego, entre ambos ocurre un cierto acercamiento donde parecería que no están teniendo una relación de solo padres, sino indicios de una reconciliación como pareja.

Al ser consultada momentos después, la influencer mostró evidentemente su fastidio tras ser seguida en todo momento por la prensa. Nuevamente ignoró todas las preguntas que le realizaron sobre el salsero de Barrio Fino. Así mismo, solo atinó a pedir espacio para poder hacer sus cosas. Luego, regresa a su casa en el mismo auto rojo que hace unos momentos estaba observando con Bryan.

También captaron el momento en que la influencer se retira y acude a la Dirincri de Surco, quedándose cinco horas en el lugar. Al retirarse vuelve nuevamente a su hogar, donde el salsero lo estaba esperando. Las cámaras del programa los captaron juntos en la ventana sin decirse ninguna palabra, pero los conductores reaccionan totalmente sorprendidos e indignados al verlos juntos.

La reaparición de Samahara Lobatón junto a Bryan Torres y su mensaje reflexivo desde una iglesia intensificaron el debate sobre su situación personal. Mientras opta por el silencio y la espiritualidad, las imágenes reavivan dudas sobre una posible reconciliación y mantienen abierta la interrogante sobre el estado real de su relación.